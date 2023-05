Gute Noten zum Abschied: SV Germania Fritzlar feiert Kantersieg über SV Altencelle

Von: Sebastian Schmidt

Großartige Vorstellung: Lea Gürbig (l., die hier gegen Natasha Ahrens eine ihrer 19 Paraden zeigt) bleibt dem SV Germania Fritzlar auch kommende Saison treu. © Pressebilder Hahn

„Liebe kennt keine Liga“ stand auf einem Banner in der Fritzlar KHS-Sporthalle. Und auch wenn die Handballerinnen des SV Germania Fritzlar erst Mitte oder Ende Mai wissen werden, ob sie in der Saison 2023/24 noch ein Drittligist sind, haben sie geliefert.

Fritzlar – Im letzten Heimspiel dieser Spielzeit wusste das Team von Trainer Lucky Cojocar beim 31:21 (13:10) gegen den SV Altencelle sogar nochmal zu begeistern. Überraschend durfte sich im zweiten Spiel der Abstiegsrunde Lea Gürbig im Tor anstelle von Paula Küllmer zeigen. Die Kapitänin glänzte mit 19 Paraden und erklärte zudem, dass sie ligaunabhängig in der Domstadt bleiben wird. „Paula und ich bilden ein gutes Duo. Ich bin froh, dass wir uns im Vergleich zur Niederlage in Wattenbek bei den Abschlüssen steigern und uns so stark daheim präsentieren konnten.“

Lediglich etwas Anlauf brauchte Fritzlar, um auf die Siegerstraße abbiegen zu können. Altencelle hielt bis zum 9:9 durch die Bundesliga erfahrene Natasha Ahrens (25.), trug ansonsten aber nur akustisch zum Schauspiel bei. Geschuldet sieben feucht-fröhlichen Fans, die offenbar den 1. Mai doppelt begießen wollten. „Ihr könnt nur singen“, begegneten dem die Germania-Trommler.

Kiwa läutet klare Verhältnisse ein

Mit einem Doppelpack vor der Pause und dem Treffer zum 14:10 per Siebenmeter sorgte Maria Kiwa in ihrem (vorerst) letzten Heimspiel für erstmals klare Verhältnisse. Die nur zum 15:13 (38., Janna Kahle) kurz durchkreuzt wurden. Mit einer Auszeit brachte Cojocar seine Mannschaft schnell wieder auf Kurs. Auch, weil die eingewechselte Laura Stockschläder geschickt Bälle eroberte und über den Gegenstoß konsequent abschloss. Klug Regie führte Xenia Ahrend, die zusammen mit Kiwa nach Bedarf das Tempo anzog oder eben drosselte.

„Das war nochmal ein sehr disziplinierter Auftritt. Wir haben gut ohne Kreis agiert oder hatten alternativ mit Einläufern Erfolg“, lobte Handball-Lehrer Cojocar und stellte seinen Schützlingen ausnahmslos gute Noten aus. Über 21:16 (46. Stockschläder) und 25:18 (52., Kiwa) wurde es bis zum Schlusspunkt in letzter Sekunde durch Hannah Berk gar noch ein Kantersieg. Den es am Samstag (19 Uhr) im Auswärtsspiel bei der HSG Wittlich an der Mosel zu veredeln gilt, um die Blindrunde bestmöglich abzuschließen.

Fritzlar: Küllmer, Gürbig (19 P./21 GT.) - Hahn 6, Krüger, Kiwa 8/2, Kühlborn 2, Kauffeld, Berk 6, Israel, Ahrend 5, Stockschläder 4, Dietrich.

Altencelle: Gareb (9/25), I. Adam (2/6) - Voltmer, Niemann 5, Borges 1, Bahls 5, Block, Skorek 4/3, Makenthun, Ahrens 4, Kahle 1, Nuttelmann, Gerberding 1, T. Adam.

SR: Kaplan/Scheld (Wiesbaden/Hüttenberg). Z: 150. Siebenmeter: 2/3:3/3. Zeitstrafen: 6:6-Minuten. (von Sebastian Schmidt)