Halle-Neustadt für Vipers-Trainerin Tessa Bremmer ein Gegner der Kategorie zwei

Von: Thorsten Spohr

Sie ist gesetzt: Spielmacherin Anika Hampel hat eine starke Vorbereitung hinter sich. © Artur Schöneburg

Die Bad Wildunger Vipers starten am Samstag bei Halle-Neustadt in die neue Saison der Handball-Bundesliga.

Bad Wildungen – Tessa Bremmer teilt die Gegner in dieser Saison in drei Kategorien ein. „Es gibt welche, die weit über unserem Niveau liegen, dann die Teams, die ein wenig über unserem Niveau liegen und Mannschaften, die gleich auf mit uns sind.“ Den Auftaktgegner in der Handball-Bundesliga der Frauen, den SV Union Halle-Neustadt (Samstag, 19 Uhr), ordnet die Vipers-Trainerin in Kategorie zwei ein. Das bedeutet: „Wir sind da nicht komplett chancenlos.“

Allerdings bleibt es, wie wahrscheinlich so oft in dieser Spielzeit dabei, dass die Vipers die Reise nach Sachsen-Anhalt als Außenseiter antreten werden. Bremmer verortet den Gegner in einer komplett anderen Ausgangslage. „Sie haben sehr viele erfahrene Spielerinnen in ihren Reihen und sind auch in der Breite sehr gut besetzt.“ Bei den Vipers gilt in dieser Saison dagegen das Motto „Jugend forsch“ – und gerade die Unbekümmertheit will Bremmer dem Gegner entgegensetzen. Und vor allem: viel Geschwindigkeit. „Wir wollen das Tempo hochhalten, damit Halle seine Routine gar nicht ausspielen kann“, betont Bremmer. In der Deckung der Gastgeberinnen hat sie nach dem Abgang von Ausnahmetorhüterin Anica Gudelj Schwächen ausgemacht. „Sie haben nicht mehr die Sicherheit wie in der vergangenen Spielzeit“, sagt Bremmer – ein Punkt, den sie nutzen will, um gleich zu Saisonbeginn eine Überraschung zu schaffen.

Personell hat sie alle Spielerinnen an Bord, eine wichtige Nachricht im nicht gerade üppig besetzten 14er-Kader. In dem gibt es auf einigen Positionen einen gesunden Konkurrenzkampf, wie zum Beispiel am Kreis, auf Rechtsaußen, im linken Rückraum oder sogar auf der Torhüterposition. Gesetzt scheint vor allem Spielmacherin Anika Hampel, der Bremmer eine starke Vorbereitung attestiert. Wer bei Halle-Neustadt beginnen wird, soll nach den letzten Trainingseinheiten und im Zweifel dem Bauchgefühl des Trainerteams entschieden werden.

Zufrieden hat das Vipers-Lager den kommenden Gegner, Zweitligist Waiblingen, im Achtelfinale des DHB-Pokals registriert. Das Spiel Bietigheim gegen Solingen mit der Auslosung in der Halbzeit, verfolgten die Spielerinnen live. „Endlich mal ein Heimspiel“, lautete laut Bremmer die Reaktion ihrer Spielerinnen, auch nach den Eindrücken der langen Reise zum Erstrundenspiel in Warnemünde.