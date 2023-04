Halle nutzt kleines Zeitfenster zum Sieg: Wildunger Vipers verwerfen fünf Siebenmeter und verlieren 25:30

Als ob sie lächeln würde: Halles Torfrau Anica Gudelj hielt den Sieg ihres Teams gegen die Vipers fest - sie parierte fünf Siebenmeter, hier versucht sich Anika Hampel. © Volker Ballasch

Stress statt Ruhe. Die Wildunger Handballerinnen haben es versäumt, sich vom Bundesliga-Abstiegskampf vorzeitig zu verabschieden. Die Mannschaft von Trainerin Tessa Bremmer verlor das Kellerduell bei der SV Union Halle-Neustadt mit 25:30 (15:14).

Halle – Vom Ergebnis sieht es nach einer deutlichen Niederlage aus, aber das war sie keineswegs. 45 Minuten lang lief es bei den Badestädterinnen recht gut und sie lagen in der ersten Halbzeit sogar schon mit 11:7 (18.) vorn, schafften es aber nicht, sich noch weiter abzusetzen. Stattdessen trafen sie fünf Minuten lang nicht mehr, boten hinten Wurflöcher an und schon waren die Vipers wieder eingefangen von den Wildcats aus Halle: 11:11.

SVH-Trainer Jan-Henning Himborn platzierte in dieser Drangphase der Vipers eine siebte Feldspielerin in das Angriffsspiel. Dieser taktische Zug brachte die Statik der Vipers-Abwehr etwas ins Wanken. „Wir haben lange gebraucht, um uns auf diese Extra-Spielerin einzustellen“, gab Bremmer zu, aber dies sei ihrem Team in der zweiten Halbzeit besser gelungen.

Leider habe ihre Mannschaft diese Maßnahme nicht gut ausgenutzt, betont die Trainerin, „Wir waren nicht schnell genug, um den Ball ins leere Tor zu werfen.“

Halles Torfrau Gudelj pariert fünf Siebenmeter

Die Wildungerinnen boten den Hallenserinnen nur ein kleines Zeitfenster an, um dieses Spiel zu gewinnen. Diese unfreiwillige Offerte konnte Halle aber auch nur annehmen, weil bei ihnen mit der Kroatin Anica Gudelj eine Frau im Tor steht, die fast im Alleingang Spiele für ihre Mannschaft gewinnen kann. Sie hatte aber erst in der zweiten Halbzeit ihre entscheidenden Auftritte.

„Wir hatten in der ersten Halbzeit keine Probleme Tore gegen sie zu werfen, aber dann haben wir Gudelj eigentlich durch unsere kurzfristige mentale Schwäche in der zweiten Halbzeit erst so richtig warm geworfen“, meint Bremmer „und dann ist sie eine Torfrau, die fast jeden Ball hält. Sie war für Halle einmal mehr die Erfolgsgarantin.“

Der Anfang vom Ende der Wildunger Siegeshoffnungen begann in der 48. Minute: Gudelji hielt einen von fünf Siebenmetern und im Gegenzug ging Halle durch den Treffer von Cecilie Woller zum 32:21 erstmals seit dem 2:0 in der Anfangsphase mit zwei Toren Vorsprung in Führung. Im Gegenzug endet ein Wurf Jana Scheib an der Latte, Lucy Strauchmann trifft für Halle, dann wieder ein Strafwurf für Vipers.

Wer traut sich noch? Anika Hampel nicht, Scheib nicht, Annika Ingenpaß auch nicht. Sie haben schon alle einen und mehr Strafwürfe gegen dieses Bewegungstalent vergeben.

Schließlich kam Emma Ruwe kalt von der Bank und stellte sich dem Duell mit Gudelji. Nichts zu machen, die Torfrau wehrte auch diesen Ball ab.

„Diese Niederlage bedeutet für uns viel Stress“

Während die Torfrau aus Halle in der zweiten Halbzeit mehr und mehr zur Hochform auflief, ging das Bällehalten bei den Vipers-Keeperinnen Manuela Brütsch und Larissa Schutgrups nicht mehr so gut von der Hand.

„Wir haben das Spiel ab der 40 Minute weggegeben, weil wir die mentale Stärke nicht gezeigt haben und unsere Torwartleistungen in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut waren“, meinte Bremmer. Dennoch war es eine gute Reaktion von Vipers-Torfrau Brütsch, die dann noch einmal kurz die Hoffnung im Lager der Vipers aufglimmen ließ, doch wieder näher heranzukommen, zumal Scheib (52.) auf 22:24 verkürzte.



Doch danach versenkte Julia Niewiadomska einen Siebenmeter, ihre Torfrau pariert den Wurf im Gegenzug, Niewiadomska versenkte dann erneut einen Siebenmeter und schon stand es 26:22 für Halle, nur noch fünf Minuten waren zu spielen.



Das war’s für die Wildungerinnen. Es folgten noch wilde fünf Minuten mit offener Deckung – nur Frau gegen Frau. Dies Spielart wurde mit den applaudierenden und jubelnden Zuschauern zur Kür für die Hallenserinnen. Für die Vipers bleibt hingegen die Pflicht, weiterhin den oder die noch fehlenden Punkte für den Klassenerhalt gegen Dortmund, Bensheim, Oldenburg oder Buxtehude zu holen.

„Das ist alles richtig Sch....“, sagte eine verärgerte Wildunger Trainerin. „Statt mit einem Sieg hier, alles klar zu machen, stecken wir jetzt wieder tief unten drin uns sind auch wieder auf andere Mannschaften angewiesen. Diese Niederlage bedeutet für uns enorm viel Stress.“ rsm