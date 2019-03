Abstiegskampf in der Landesliga

Für vier heimische Teams in den Handball-Landesligen ist am Samstag bei zwei Derbys Abstiegskampf angesagt.

Bei den Frauen empfängt der Drittletzte Tuspo Waldau (17 Uhr, Gesamtschule) den Vorletzten TSV Heiligenrode. Ab 18 Uhr stehen sich bei den Männern mit dem VfB Viktoria Bettenhausen und der TSG Dittershausen der Zehnte und Neunte in der Olebachhalle gegenüber.

Viktoria Bettenhausen - TSG Dittershausen

Sowohl VfB-Trainer Pascal Zügler als auch sein Gegenüber Sead Kurtagic gehen von einem wegweisenden Duell aus. Der siegreiche der beiden Kontrahenten verschafft sich ein kleines Polster auf den ersten Abstiegsplatz. Bisher beträgt es nur je zwei Punkte.

Doch beide Trainer betonen auch, dass bei einer möglichen Pleite immer noch keine Vorentscheidung gefallen sei. Der Respekt voreinander ist groß. So schätzt Zügler die TSG als sehr kampfstark ein und weiß um die Stärken der offensiven Abwehr. Kurtagic hingegen sieht im wurfgewaltigen VfB-Rückraum große Qualität. „Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir diese starken Spieler in den Griff bekommen“, so der ehemalige Bundesligaspieler. Dass den Zuschauern eine spannende Partie geboten wird, scheint sicher. Denn ohne Nervenprobe geht es besonders bei der Heimmannschaft nicht. Die letzten vier Spiele endeten entweder Unentschieden oder gingen mit einem Tor Unterschied aus.

Tuspo Waldau - TSV Heiligenrode

Nach der sportlichen Bilanz würden dem Tuspo nach insgesamt vier Siegen nur zwei Punkte bis zum rettenden Ufer fehlen. Doch der Abzug von vier Zählern wegen fehlender Schiedsrichter trübt die Aussichten. So liegen Waldau und Heiligenrode mit nur je vier Punkten gleichauf. Vorausgesetzt, es müssen drei Mannschaften aus der Landesliga absteigen, bestreiten die Nachbarn ein Alles-oder-nichts-Spiel.

Wer gewinnt, darf hoffen, wer verliert ist praktisch abgestiegen. Für Waldaus Trainer Dirk Heinemann wird spielentscheidend sein, ob es seinem Team gelingt, weniger technische Fehler als zuletzt zu produzieren. TSV-Übungsleiterin Kim Jungermann bestätigt dies und geht noch weiter: „Auch der Kampf wird dieses Spiel prägen und entscheiden.“