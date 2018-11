Für Eintracht Baunatal kommt es auf die Deckung an 

Es könnte eines der spannendsten Heimspiele dieser Saison werden, wenn am Samstag (18 Uhr/Rundsporthalle) die MSG Groß Bieberau/Modau zu Gast beim GSV Eintracht Baunatal ist.

Es kommt ein Gegner in die Baunataler Rundsporthalle, dessen Tabllenplatz 9 nicht ganz dem aktuellen Leistungsvermögen entspricht. So haben die Südhessen aus der Nähe von Darmstadt die vergangenen vier Spiele in der dritten Handball-Liga gewonnen und befinden sich deutlich im Aufwind, wie auch Baunatals Trainer Florian Ochmann weiß: „Das ist die Mannschaft der Stunde. Die werden uns alles abverlangen, und wir haben nur dann eine Chance zu gewinnen, wenn wir taktisch optimal vorbereitet sind.“

Den wichtigsten Grund für die Stärke der Gäste sieht Ochmann in der Abwehrarbeit der MSG: „Die spielen eine nach links versetzte 5:1-Abwehr, mit der viele Mannschaften nicht zurechtkommen“, beschreibt der 36-Jährige eine Herausforderung, die auf die Baunataler zukommt. Selbst wenn die Baunataler Offensivkräfte – betroffen ist auf seiner Position vor allem Phil Räbiger von der unkonventionellen MSG-Deckung – zum Torwurf kommen, steht im Tor der starke Schlussmann Martin Juzbasic.

„Insgesamt sind wir nicht der Favorit in dieser Begegnung“, wehrt sich Florian Ochmann daher auch gegen zu hohe Erwartungen.

Gewinnen möchte der Baunataler Trainer aber aus zwei anderen Gründen: zum einen hat der GSV in der vergangenen Saison beide Spiele gegen die MSG hoch verloren und zum anderen ist da noch der gegnerische Trainer Thorsten Schmid. Der diplomierte Sportwissenschaftler arbeitete von 1995 bis 2009 als Sporttherapeut. Daneben ist er seit 2001 beim Hessischen Handball-Verband und seit 2009 auch beim Deutschen Handballbund als Referent im Bereich Aus- und Weiterbildung tätig. „Schmid war mein Ausbilder, als ich meine Trainer-B-Lizenz erworben habe. Jetzt hoffe ich, dass ich beim Spiel nicht so viel von ihm lernen muss“, gibt sich Ochmann humorvoll.

Dass am Samstag Spannung garantiert ist, meint auch Marvin Gabriel. Beim letzten Spiel in Großsachsen steuerte der Kapitän neun Tore bei. „Wer am Samstag die Tore wirft, ist mir völlig egal. Wir setzen alles auf Heimsieg und müssen einfach geduldig bleiben“, sagt der Kapitän und bezieht sich dabei auf die langen Angriffe, mit der die MSG das Nervenkostüm ihrer Gegner strapaziert. Und dennoch ist Gabriel optimistisch: „Wir müssen selbst solide decken. Das wird ein enges Spiel, aber punkten wollen wir schon.“