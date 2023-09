Handball-Drittligist Eintracht Baunatal startet am Sonntag in neuer Staffel in die Saison

Von: Lea-Sophie Mollus

So wird es nicht mehr sein: Wie hier mit Marian Mügge (links) und Fynn Reinhardt (rechts) steht Lasse Reinhardt künftig nicht mehr auf der Platte. © Dieter Schachtschneider/Andreas Fischer

Morgen geht sie los, die Saison 2023/24 in der 3. Handball-Liga. Der GSV Eintracht Baunatal startet am Sonntag in die neue Spielzeit, gastiert ab 17 Uhr bei den Sportfreunden Söhre.

Baunatal – In der neuen Saison ist für die Großenritter einiges anders. Zum einen spielen die VW-Städter nicht mehr in der Ost-Staffel, sondern gehören nun zur Nord-West-Gruppe. „Das wird interessant, es ist eine gute Mischung“, sagt GSV-Trainer Dennis Weinrich. Mit dem VfL Gummersbach II, den SGSH Dragons aus Schalksmühle im Sauerland, Eintracht Hildesheim und dem Auftaktgegner Sportfreunde Söhre zum Beispiel sind Mannschaften dabei, die die Baunataler bereits kennen.

Es warten aber auch ein paar neue Gegner. Respekt hat Weinrich vor dem TV Emsdetten: „Das wird ganz schwer. Die werden sich wahrscheinlich schnell nach oben absetzen.“ Aber auch auf das Derby gegen die Reserve der MT Melsungen blickt er mit Spannung: „Es wird ein schweres Ding, die Vormachtstellung zu behalten.“

Mit Nico Schwöbel rückt nur ein Spieler aus der Jugend nach

Auf der anderen Seite ist im Kader der Großenritter einiges passiert. Während Fynn Reinhardt, Aaron Henne und – zumindest vorerst – Marian Mügge das Team verlassen haben, rückt einzig Nico Schwöbel als Neuzugang aus der eigenen Jugend nach. „Der Verlust von Reinhardt schmerzt am meisten“, sagt Weinrich. „Man konnte ihn sowohl vorn als auch hinten einsetzen, das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Er hat der Abwehr Sicherheit gegeben. Es ist sehr schwer, das zu kompensieren. Er fehlt extrem.“

Der Tatsache, dass ihm nach dem Ausscheiden von Mügge nur noch zwei Torhüter zur Verfügung stehen, kann der Coach dagegen etwas Positives abgewinnen. „Das tut Marcel Lohrbach und Moritz Goldmann gut und gibt ihnen Sicherheit“, sagt Weinrich.

Dass mit Schwöbel nur ein Spieler nachkommt, liegt laut Weinrich zum einen an fehlenden finanziellen Mitteln, zum anderen daran, dass Henne eigentlich erst weitermachen wollte, dann aber recht spät doch abgesagt hat. So hatten Spieler aus der Region schon anderen Vereinen zugesagt.

„Es können viele Überraschungen passieren“

Schwöbel habe es aktuell noch ziemlich schwer. „Er ist noch sehr jung und kommt in ein eingespieltes Team. Es ist wichtig, dass er viel mit uns trainiert, um in die Abläufe reinzukommen.“

In der Sommerpause haben die Baunataler Handballer vor allem an ihrer 3:2:1-Deckung gearbeitet. Die hat im letzten Testspiel gegen die HSG Dutenhofen-Münchholzhausen gut funktioniert, zeigt sich der Trainer zufrieden. „Wir können darauf aufbauen“, sagt Weinrich und ergänzt: „Im Liga-Alltag ist das aber noch mal etwas anderes als im Test. Ich hoffe, dass wir so flexibel sein und beides spielen können. Eine Alternative zum 6:0 ist es auf jeden Fall.“

Zusammenfassend blickt der Trainer realistisch auf die neue Saison. „Es ist wie immer in der dritten Liga. Es können viele Überraschungen passieren. Hoffentlich haben wir viele gute Tage.“ (Lea-Sophie Mollus)