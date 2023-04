Tessa Bremmer: Gegen Leverkusen definitiv nicht chancenlos

Von: Gerhard Menkel

Teilen

Vor ihr haben die Vipers Respekt: Viola Leuchter (links), mit 129 Treffern Nummer zwei Im Ranking der Erstliga-Werferinnen. © Imago/Eibner

Die HSG Bad Wildungen geht das letzte Mal fremd, und natürlich würde der heimische Handball-Bundesligist in der Großsporthalle der Gesamtschule Edertal bei seinem Ausstand zu gern punkten.

Bergheim - Gegner am Samstagabend (19 Uhr) ist der TSV Bayer 04 Leverkusen, ein Team, gegen das die Vipers „meistens gut ausgesehen haben“, wie Tessa Bremmer sagt. Gut aussehen reicht der Trainerin diesmal nicht. „Wir sind alle unheimlich heiß auf dieses Spiel. Zwei Punkte würden uns sehr viel Ruhe geben“, sagt sie und weiß: „Wir sind definitiv nicht chancenlos.“

Lange gleichwertig war die HSG auch im Hinspiel, es ging mit 34:32 in der Schlussphase aber an die Werkselfen, die mit vier Punkten mehr in der Tabelle unmittelbar vor Bad Wildungen siedeln. „Leverkusen war in den letzten Jahren immer ein paar Plätze über uns“, sagt Bremmer. Der TSV sei aber oft von Verletzungen geplagt, es mache immer einen Unterschied aus, wer gerade spiele.

Vipers stellen sich auf starken Rückraum der Werkselfen ein

Nun, laut ihrem Kollegen Johan Petersson fehlt Bayer am Samstag nur eine Spielerin, was den Respekt der Vipers schüren dürfte. Besondere Hochachtung hat Tessa Bremmer vor dem Rückraum der Gäste. „Da sind die extrem gut, vor allem extrem breit besetzt.“

Leverkusen verfüge in Viola Leuchter über „eines der größten Talente im rechten Rückraum, die einfache Tore macht und auch von weit weg das Ding einfach reinballert“. Sie hat bereits 129 Saisontreffer erzielt, Nummer zwei im Ranking der besten Erstliga-Werferinnen.

Zudem stünden Routiniers wie Mareike Thomaier (Rückraum Mitte) oder Mariana Ferreira Lopes (Rückraum links, fehlte zuletzt gegen Bietigheim) oder andere Talente wie Naina Klein und Sophia Cormann für unterschiedliche Spielertypen. Das macht die Sache für die Vipers-Deckung nicht leichter.

Bremmer: Kein ganz einfaches Restprogramm

Das Trainerteam der HSG hat folglich in dieser Woche viele unterschiedliche Abwehrvarianten ausprobiert, wie Bremmer sagt. Welches System sie für den Spielbeginn auswählt, entscheidet sie heute. „Wir gucken im Abschlusstraining, womit sich alle am wohlsten fühlen.“

In Stein gemeißelt ist das System natürlich nicht: „Wir haben mehrere Varianten einstudiert und können dementsprechend im Spiel auch flexibel reagieren“, sagt Bremmer.

Die Vipers gehen in das letzte halbe Dutzend Spiele um den Klassenerhalt mit einem Abstand von vier Zählern zum Relegationsplatz. Nicht üppig, ein Puffer aber doch. „Wir haben kein ganz einfaches Restprogramm und nicht mehr so viele Möglichkeiten, Punkte zu holen“, sagt Bremmer,

Deshalb wäre ein Erfolg oder Teilerfolg gegen Bayer nicht das schlechteste. Tessa Bremmer sagt zwar: „Es ist nicht das absolute Endspiel, das man denkt, bei einer Niederlage ist alles verloren.“ Auf der anderen Seite würde die HSG mit Zählbarem im Rücken aber leichter in das Schlüsselspiel in einer Woche in Halle-Neustadt gehen.

Rückkehr in die Ense-Halle für den 6. Mai geplant

Gut für die Vipers: Bis auf Linksaußen Thea Oby-Olsen (Achillessehne) sind, Stand Donnerstagmittag, alle Spielerinnen fit und gesund für das letzte Spiel in der Bergheimer Großsporthalle.

Teilweise haben sie Vipers den Abschied aus Edertal schon vollzogen. Sie trainieren mittlerweile wieder in der sanierten Ense-Halle. Weil aber lange offen war, wann der Landkreis diese freigeben würde und der Umzug mit einiger Logistik verbunden ist, verzögert sich das Liga-Comeback bis zum 6. Mai. Bremmer und freut sich darauf: „Gegen Dortmund sind wir endlich wieder in unserer Heimat.“