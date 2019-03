Trainer Sead Kurtagic empfängt mit der TSG Dittershausen die HSG Twistetal

Sead Kurtagic spielte beim VfL Gummersbach und der MT Melsungen in der Handball-Bundesliga. 2008 beendete er seine aktive Karriere und stieg ins Trainergeschäft ein.

Zuerst im Jugendbereich der MT, jetzt ist er in der zweiten Saison beim Landesligisten TSG Dittershausen. Für die Fuldabrücker könnte es in Sachen Klassenerhalt eng werden, deswegen ist die Partie am Sonntag um 17.30 Uhr (Halle Dörnhagen) gegen die punktgleiche HSG Twistetal ein Art Schlüsselspiel. Wir sprachen vorher mit Trainer Sead Kurtagic.

Herr Kurtagic, bei der knappen Niederlage in Bettenhausen hat ihre Mannschaft zwei Gesichter gezeigt. Wie kann man ein Team, wenn es schlecht läuft, noch erreichen?

Man stellt sich im Training auf den jeweiligen Gegner ein und spricht Szenarien durch. Dann reicht manchmal ein kleiner Hinweis, um etwas zu ändern. In Bettenhausen haben wir in der Pause über die eine aggressivere Abwehrarbeit gesprochen und im Angriff etwas umgestellt, das zeigte ja auch Wirkung. Der Knick in der Schlussphase kam nach dem Nasenbeinbruch und dem Ausscheiden von Matthias Siebert, da war dann die Luft raus. Grundsätzlich hat man die Halbzeitpause oder die drei Auszeiten, um Einfluss zu nehmen. Manchmal reicht auch ein kurzer Kontakt mit einem der Spieler.

Hat man dazu nicht so etwas wie einen „verlängerten Arm“ auf dem Spielfeld?

Das gibt es sicher, kommt aber auch auf die jeweilige Mannschaft an. Bei den vielen jungen Spielern, die wir haben, muss man als Trainer Partner und Vordenker sein, das eine darf das andere nicht ausschließen. Das ist heute in vielen Mannschaften die Herausforderung für den Trainer. Und es ist auch eine gesellschaftliche Entwicklung. Man muss die Ideen der Spieler zulassen, die Kommentare annehmen, eben kommunikativ sein, aber gleichzeitig deutlich machen, dass die Verantwortung für alles letztendlich beim Trainer liegt.

Wie sind Sie mit dem sogenannten Umfeld bei der TSG Dittershausen zufrieden?

Alle super. Man bekommt hier als Trainer jede Unterstützung, die man braucht. Und ich habe freie Hand bei sportlichen Entscheidungen. Bei der TSG Dittershausen ist alles bestens organisiert, die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen ist maximal positiv.

Wieviel Zeit muss man als Trainer in der fünften Liga investieren, wieviel Engagement zeigen?

Die Landesliga hat in den letzten Jahren eine positive Entwicklung durchgemacht, in Sachen Spielsystem, Kreativität und Qualität, da ist einfach mehr Vielfalt. Das muss man annehmen, wenn man als Trainer arbeiten und in dem selbst gesteckten Rahmen Erfolg haben will. Der zeitliche Aufwand beläuft sich bei mir auf zehn bis zwölf Stunden pro Woche. Es wird immer ein Drahtseilakt sein, Sport, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, aber im Endeffekt lohnt es sich.

Die Begegnung gegen die HSG Twistetal ist für die TSG Dittershausen ja so etwas wie ein Vier-Punkte-Spiel?

Das ist allen bewusst und wir arbeiten schon die ganze Woche daran. Allerdings haben wir zurzeit eine Personalsituation, wie sich sie in meinen langen Jahren im Handball wohl noch nicht erlebt habe. Aber das schweißt uns für dieses wichtige Spiel gegen Twistetal nur noch mehr zusammen.