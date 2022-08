Handball-Leckerbissen Domstadt-Cup: Sechs Erstligisten spielen am Wochenende in Fritzlar

Freut sich auf Fritzlar: Die 1,90 m große Nationalspielerin Luisa Schulze ist neu in Neckarsulm. © Beautiful Sports/imago

Der SV Germania Fritzlar bietet den nächsten Handball-Leckerbissen an. Und veranstaltet am Samstag sowie Sonntag die Jubiläumsausgabe des hochkarätig besetzten Domstadt-Cups in der Fritzlarer König-Heinrich-Schule.

Fritzlar – „Mit sechs Teams aus der ersten Bundesliga, einem Zweitligisten und der Germania Fritzlar als Drittligist, ist es gelungen, das erstklassig besetzte Turnier des Damenhandballs in der Vorbereitungszeit zu realisieren“, freut sich Fritzlars Sportlicher Leiter Steffen Schmude.

Am Samstag eröffnen die Gastgeberinnen die 10. Auflage des Turniers, in der in zwei Vierergruppen um den Turniersieg gespielt wird, mit der Partie gegen Sport-Union Neckarsulm. Und treffen im weiteren Verlauf auf die Erstligisten HSG Bensheim/Auerbach sowie SV Union Halle-Neustadt. In der Gruppe B spielen die Erstligisten Buxtehuder SV, TSV Bayer 04 Leverkusen, HSG Bad Wildungen Vipers und Zweitligist TuS Lintfort. Wir blicken auf den Titelverteidiger Buxtehuder SV sowie die Gruppengegner der Gastgeberinnen.

Buxtehuder SV

„Wir schauen nur auf uns“, sagt BSV-Trainer Dirk Leun. Denn der Pokalsieger von 2015 und 2017 hat sechs Neuzugänge zu integrieren und die schmerzhaften Abgänge der Nationalspielerinnen Katharina Filter, Lisa Antl und Top-Torschützin Annika Lott zu kompensieren.

Mit Marie Andresen (Tor), Cara Hartstock (Kreis), Sina Hagen (Rückraummitte), der tschechischen Nationalspielerin Magda Kasparkova (beide Rückraum) und Juniorennationalspielerin Maj Rika Nielsen (Rechtsaußen), die vom Erstliga-Absteiger HL Buchholz 08-Rosengarten kam, steht Leun schlagkräftiger Ersatz zur Verfügung.

„Es liegt noch viel Arbeit vor uns“, erklärt der BSV-Coach, der mit seinem Team im Trainingslager weiter an der 5:1-Deckung, der Spielqualität und der Feinabstimmung feilt. Nicht mit dabei ist die bei der U 18 Handball-Weltmeisterschaft in Nordmazedonien verweilende Maja Schönefeld.

Sport-Union Neckarsulm

Einen enormen Umbruch mit zwölf Neuzugängen hat Trainerin Tanja Logvin zu bewältigen. Als Top-Transfer kam die 122-fache Nationalspielerin Luisa Schulze (Kreis) vom Deutschen Meister SG BBM Bietigheim. Dazu gesellen sich die Ex-Viper Munia Smits, Annefleur Bruggeman und Olga Gorshenina, die den Rückraum nach den Abgängen von Lucie-Marie Kretzschmar und Irene Espinola Perez neu besetzen.

Eine Rundumerneuerung gibt es zudem auf den Außenpositionen. Das skandinavische Duo Marthine Svendsberget und Lin Johann tritt das Erbe der beiden Nationalspielerinnen Johanna Stockschläder (Thüringer HC), deren Schwester Laura für Fritzlar spielt, und Selina Kalmbach an. Auf Rechtsaußen sind Nina Engel und Amber Verbraeken neu dabei. Viel Qualität, die weiter zu einer Einheit geformt werden soll. „Wir wollen beim Turnier Dinge ausprobieren und Spielpraxis sammeln“, sagt Sportdirektor Gerhard Husers. Verletzungsbedingt passen müssen Carmen Moser, Sophie Lütke und Spielmacherin Fatos Kücükyildiz.

HSG Bensheim/Auerbach

Beim Turnier-Dauerbrenner und Finalist von 2021 stehen drei Abgängen drei Neuzugänge gegenüber. Für die Ex-Kirchhöferin Christin Kühlborn (Mainz 05) kam auf Linksaußen Ndidi-Silvia Agwunedu von der HSG Blomberg-Lippe. Mit Beachhandball-Weltmeisterin und „Beachhandballerin des Jahres 2022“ Lucie-Marie Kretzschmar, die Tochter von Ex-Nationalspieler Stefan Kretzschmar, und Junioren-Nationalspielerin Lilli Hoste wurden auf den Halbpositionen aufstrebende Spielerinnen verpflichtet, nachdem Ines Ivancok und Saskia Fackel den Verein verlassen haben.

HSG-Trainerin Heike Ahlgrimm reist mit ihrem kleinen Kader ohne große Erwartungen an. „Unter Wettkampfcharakter können wir vieles probieren“, sagt die ehemalige Nationalspielerin. Mit Sarah Dekker, Leonie Kockel (beide Knie), Alicia Soffel (Reha nach Kreuzbandriss) und Isabell Hurst (Schulterverletzung) hat Ahlgrimm vier Ausfälle zu beklagen.

SV Union Halle-Neustadt

„Wir haben uns spielerisch gut verstärkt“, sagt Trainerin Katrin Welter. Mit den Zugängen Madeleine Östlund (Kreis), Franziska Fischer (Rechtsaußen), sowie den Rückraumspielerinnen Cara Reuthal, Janne Lotta Woch, der Schwedin Alexandra Lundstrom und Ex-Viper Maxime Struijs sieht sich Welter nach den Abgängen, unter anderem von Pia Dietz, Lena Smolik, Swantje Heimburg und Julia Redder, auf einem guten Weg.

Die Ergebnisse sind für Halle-Neustadts Trainerin dabei zweitrangig. Vielmehr „fokussiert an dem was wir uns bisher erarbeitet haben, dran bleiben“, erklärt die ehemalige Bundesliga-Spielerin ihre Vorgabe fürs Turnier.

Kopf der Mannschaft bleibt die dänische Regisseurin Cecilie Woller, die zusammen mit ihrer Landsfrau Helena Mikkelsen eine torgefährliche Rückraum-Achse bildet. Nicht mit dabei ist die dritte Dänin und Kreisläuferin Edita Nukovic (verletzt). (Kornelia Wilhelm)