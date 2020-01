Gensungen/Felsberg kann sich mit Sieg im Gipfeltreffen an der Tabellenspitze absetzen

Handball-Oberliga

+ © Pressebilder Hahn Umkämpftes Duell: Hier wird Gensungens Heinrich Wachs von den Offenbachern Nils Lenort (l.) und Edi Pjanic (r.) unsanft gestoppt. Timo Cohen hindert Maik Gerhold (ganz rechts) am Eingreifen. Nach der 35:36-Hinspielniederlage sinnt die ESG nun im Rückspiel auf Revanche. © Pressebilder Hahn

Bahnt sich in der Handball-Oberliga am 15. Spieltag eine (leichte) Vorentscheidung an? „Wenn Gensungen/Felsberg gewinnt, dann ja“, sagt Sven Lenort, Interimstrainer der TSG Offenbach-Bürgel vor dem „absoluten Knaller“ gegen den Tabellenführer (So. 17.30 Uhr Sportfabrik Bürgel).