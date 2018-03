Klarer Sieg dank Lauterbach: ESG Gensungen/ Felsberg besiegt Pohlheim mit 25:18

Gensungen. Einen in dieser Höhe nicht für möglich gehaltenen 25:18 (14:7)-Erfolg feierte der Handball-Oberligist ESG Gensungen/Felsberg gegen die HSG Pohlheim.

Der Mann des Spiels heißt Marc Lauterbach, ist Torwart und hat in den 53 Minuten, in denen er am Samstag in der Gensunger Kreissporthalle zwischen den Pfosten stand, die rund 300 Zuschauer mit 22 Paraden begeistert.

Hinzu kam sein Beitrag für die Offensive. Viermal landete sein weiter Pass bei Jan-Hendrik Walther, und viermal krönte der ESG-Rechtsaußen den Spielzug mit einem Treffer. So ganz allein hätte aber selbst Lauterbach die HSG nicht besiegen können.

ESG-Trainer Arnd Kauffeld konnte sich auch auf seine Feldspieler verlassen, von denen sich neben Walther Jan Hendrik Otto und Christoph Koch die besten Noten verdienten. Tore für die ESG: Bauer 3, Rossel 3, Alscher 1, Schmidt 3, Otto 5/1, Rohde 3, Koch 3, Walther 4.