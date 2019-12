Niederlage aus den Köpfen verbannt

Nach der Heim-Niederlage gegen Babenhausen muss Handball-Oberligist TSV Vellmar am Wochenende wieder auf Reisen gehen. Am Samstag um 17.30 Uhr stellt man sich bei der TSG Münster in der Halle an der Waldwiese in Kelkheim vor.

Der Tabellenneunte aus dem Taunus musste sich kurz nach Saisonbeginn nach einem neuen Trainer umsehen, da Alexander Adamski aus gesundheitlichen Gründen passte. Mit Daniel Wernig fand sich schnell ein neuer Mann auf der Bank, der auch neue Impulse mit in die Mannschaft brachte. Der frühere Zweitligist muss seit Mitte November auf Bastian Schwarz, eine der Stützen der Mannschaft, verzichten. Nach einem verunglückten Sprungwurf mit Körperkontakt verletzte er sich so schwer am Fuß, dass er für den Rest der Saison ausfällt. Beim TSV Vellmar wird definitiv Torwart Martin Herwig ausfallen. Der frühere Gensunger wurde im Spiel gegen Babenhausen im Gesicht getroffen und hat einen Bluterguss im Auge. Übrigens auch eine der Szenen, in denen der TSV mit den Schiedsrichtern haderte. Da sich Herwig auf den Schützen zu bewegt hatte, wird der Kopftreffer nicht als Foul gewertet. Herwig blieb aber benommen liegen („Ich habe kurz schwarz gesehen“), der Abpraller von seinem Kopf kam zu einem gegnerischen Spieler: Tor. Der TSV hatte da eher eine Spielunterbrechung erwartet. Für Martin Herwig wird der 19-jährige Maurice Stern die Busfahrt nach Kelkheim mitmachen. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Frederik Drönner, dessen blauer Knöchel immer noch keine volle Belastung zulässt. „Wir haben versucht, die Niederlage gegen Babenhausen wieder aus den Köpfen zu bekommen und nach vorne geschaut“, sagt Trainer Gordon Hauer. Nach dem ersten Sieg in Wiesbaden sei eine große Spannung von der Mannschaft abgefallen und die Spieler hätten es nicht geschafft, die Spannung wieder aufzubauen, „warum das nicht geklappt hat, kann sich keiner erklären“. Die TSG Münster spiele in der aktuellen Besetzung schon lange zusammen und die Mannschaft kenne den Abstiegskampf aus den letzten Jahren: „In Kelkheim erwartet uns eine kampffreudige und starke Abwehr mit großen Spielern im Mittelblock.“ fri Foto: peter fritschler