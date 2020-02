Vellmars Handballer bei der HSG Kleenheim-Langgöns: Rückzugsverhalten verbessern

TSV vor drittem Auswärtsspiel in Folge

Fehlt in Kleenheim: Lance-Phil Stumbaum.

Nachdem das Orkantief „Sabine“ den Heimauftritt der Oberliga-Handballer des TSV Vellmar gegen die HSG Pohlheim verhinderte, geht es für die Nordhessen jetzt ins dritte Auswärtsspiel in Folge. Am Sonntag um 17 Uhr tritt der TSV bei der HSG Kleenheim-Langgöns in der Sporthalle Oberkleen an.