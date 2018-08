25:36 gegen Dormagen: Northeimer HC verpasst Pokal-Wunder

Göttingen. Bei Handball-Drittligist Northeimer HC ist das Pokal-Wunder ausgeblieben.

Vor 2250 Zuschauern verlor die Mannschaft von Trainer Carsten Barnkothe deutlich mit 25:36 14:18) gegen Zweitliga-Aufsteiger Bayer Dormagen, womit der Traum vom eventuellen Einzug in das Turnier-Finale am Sonntag gegen Rekordmeister THW Kiel abrupt beendet wurde.

Die Northeimer bemühten sich nach Kräften, gegen Dormagen mitzuhalten und hatten auch einen ordentlichen Start. Doch bereits nach dem 3:3 mussten sie abreißen lassen– und die Rheinländer zogen erstmals weg. Beim 6:6 war der NHC nochmals dran und gestaltete die Partie bis zum 9:9 ausgeglichen. Danach vermochten die Northeimer dem Zweitligisten nicht mehr Paroli zu bieten. Zur Pause hatte Bayer seinen Vorsprung auf 18:14 ausgebaut.

Mitte der zweiten Hälfte lagen die NHCer dann 19:26 hinten und Dormagen ließe weiterhin nicht locker. Zehn Minuten vor Schluss lag der NHC 22:32 zurück, die Entscheidung war längst gefallen. Am Ende hatte sich der Favorit mit 36:25 durchgesetzt, die Überraschung war ausgeblieben. „Das war auch in der Höhe verdient“, räumte NHC-Coach Carsten Barnkothe ein. „Wir haben in der Deckung keinen Zugriff bekommen.“

Erfolgreichste Torschützen für den NHC waren Tim Gerstmann (6) und Paul-Marten Seekamp (4). Bei Dormagen Tim Wieling auf zehn Treffer, verwandelte dabei alle sechs Siebenmeter. Benjamin Richter erzielte fünf Tore.

Kiel ganz souverän

Im ersten Spiel setzte sich der THW Kiel mit 39:23 (19:11) gegen Zweitligist Tusem Essen durch. Der Rekordmeister ließ überhaupt keine Zweifel am späteren Sieger aufkommen, trat auch mit allen Stars um Toptorwart Niklas Landin, Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler und seinen weiteren Assen an. Neuzugang Magnus Landin, der Bruder vom Keeper, kam auf sieben Tore, der Schwede Niclas Ekberg auf sechs. Am Sonntag um 16 Uhr treffen die Kieler im Finale auf Dormagen. Nur der Sieger qualifiziert sich für das DHB-Pokal-Achtelfinale am 16./17. Oktober.

MT und Recken im Finale

Die MT Melsungen setzte sich zuhause gegen die Rhein Vikings Düsseldorf 33:22 durch, trifft am Sonntag auf Drittligist ThSV Eisenach. Die TSV Hannover-Burgdorf siegte in Kiel-Altenholz mit 30:23 gegen Zweitligist VfL Eintracht Hagen und spielt am Sonntag gegen Gastgeber TSV Altenholz. Mit den Eulen Ludwigshafen schied bereits der erste Bundesligist aus (28:29 gegen Pfullingen). (haz/gsd)