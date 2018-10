Brede-Team hat im Spitzenspiel Dutenhofen/M. zu Gast

Melsungen. Es ist das erste Spitzenspiel für die A-Jugend-Handballer der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen: Der Tabellenführer hat mit der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen den Tabellendritten zu Gast (So. 15.45 Uhr Stadtsporthalle Melsungen).

Und kann seinen Platz an der Sonne mit einem weiteren Sieg - den sechsten im sechsten Spiel - festigen. Die Mittelhessen haben bisher schon ein Spiel verloren. Beim 17:22 in Hüttenberg fehlten dem Team von Trainer Thomas Weber mit Spielmacher und Jugendnationalspieler Ian Weber sowie dem Halbrechten bosnischen Jugendnationalspieler Nedim Hadzic zwei Leistungsträger, die auch schon im Drittliga-Team der HSG für Furore sorgten und dort gesetzt sind. Björn Brede will den Fokus aber nicht allein auf das Duo legen. „Dutenhofen hat auf jeder Position genug Qualität,“ sagt der mJSG-Trainer.

Starke HSG-Abwehr

So ist auf der Spielmacherposition neben Weber Ole Klimpke, Sohn des früheren Wetzlarer Bundesliga-Handballers Wolfgang Klimpke, gesetzt. Neben ihm zählen der Halblinke Simon Patt sowie Linkshänder Jan Waldgenbach zu den vielversprechendsten Talenten der Weber-Sieben. „Patt hat richtig Dampf im Arm“, lobt Brede den Rückraumspieler. Im Tor sind Christoph Weizsäcker und Lüko Fischer gesetzt. „Ein exzellentes Gespann“ (Brede), welches „volle Konzentration“ im Abschluss erfordert: „Wir dürfen uns keine Halbchancen nehmen.“

Überhaupt ist die Abwehr die große Stärke der Gäste. Der HSG-Trainer setzt zumeist auf eine 6:0-Formation, zuletzt agierte sein Team aber auch mit einer 5:1-Deckung. Erfolgreich, denn im Schnitt kassierten die Mittelhessen nur 21,6 Gegentore pro Spiel. Bei den Bartenwetzern sind es 24.

Das riecht nach einer besonderen Herausforderung für Jona Gruber, Ole Pregler, Tomas Piroch und Co. Sie müssen in der Offensive ein hohes Tempo gehen und mutig in die Lücken stoßen. Nur so ist die HSG-Abwehr zu knacken und der erste Platz nebst weißer Weste zu verteidigen.