mJSG Melsungen klarer Favorit beim HSC Coburg

Melsungen. Klar verteilt sind die Rollen in der A-Jugend-Bundesliga-Partie zwischen der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen und dem HSC 2000 Coburg (Sa. 13 Uhr). Alles andere als ein Erfolg der Bartenwetzer bei den noch sieglosen Oberfranken wäre eine faustdicke Überraschung.

Dabei kann mJSG-Coach Björn Brede auf seine Bestbesetzung zurückgreifen. Auch Linkshänder Tomas Piroch hat seine Sperre abgesessen und ist gegen den Tabellenvorletzten wieder dabei. Nur hinter dem Einsatz von Ole Pregler, der ebenso wie Paul Kompenhans mit der U17-Auswahl des Deutschen Handball Bundes zwei Testspiele gegen Spanien absolvierte, steht noch ein kleines Fragezeichen.

Die Gastgeber spielen ein variables Angriffssystem mit vielen Übergängen und lösen so in der Offensive häufig auf zwei Kreisläufer auf. „Darauf müssen wir uns einstellen und früh den Kontakt suchen, um es Coburg schwer zu machen“, fordert Brede.

Im Gäste-Rückraum sind neben Benjamin Beyer (38 Saisontore) vor allem Kapitän Max Preller (33) und Rick Harder (19) zu beachten, die auch aus der zweiten Reihe für Torgefahr sorgen können. Allerdings hapert es bei den Gästen in der Offensive. Gerade einmal 22 Tore wirft das Team von Trainer Martin Röhrig im Schnitt.

Die Bartenwetzer jedenfalls nehmen die Favoritenrolle an. „Coburg wird in eigener Halle alles in die Waagschale werfen“, warnt mJSG-Trainer Brede: „Aber wir werden ein hohes Tempo gehen und wollen früh für klare Verhältnisse sorgen.“