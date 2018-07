DHB-Pokal: Turnier des Northeimer HC nimmt Formen an

Northeim. Das Erstrundenturnier im DHB-Pokal, welches Handball-Drittligist Northeimer HC am 18. und 19. August in der S-Arena in Göttingen ausrichtet, nimmt Forman an. Mittlerweile sind die zeitgenauen Ansetzungen der Partien bekannt.

Los geht es an dem Samstag ab 16 Uhr mit dem Duell des 20-fachen deutschen Meisters THW Kiel gegen den dreimaligen Titelträger und aktuellen Zweitligisten Tusem Essen. Ab 19 Uhr steht dann der Northeimer HC dem Zweitliga-Aufsteiger Bayer Dormagen gegenüber. Die Sieger dieser beiden Begegnungen machen am Sonntag ab 16 Uhr den Klub unter sich aus, der in die zweite Runde einzieht. Der dritte Platz wird nicht ausgespielt.

Nachdem der NHC im April bereits das Drittligaspiel gegen den TV Großwallstadt in der S-Arena vor 1500 Zuschauern ausgetragen hat, rechnet der Verein nun mit noch mehr Fans in der Halle. Der Kartenvorverkauf soll in Kürze starten.

Eine Woche nach dem Pokalturnier startet die Saison in der 3. Liga West. Zum Auftakt reist der NHC zum Aufsteiger MTV Großenheidorn. Das erste Heimspiel steigt vermutlich am Sonntag, 2. September, in der Schuhwallhalle, wenn TuS Spenge kommt. Trainingsstart für die Northeimer ist am Mittwoch.