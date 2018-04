Rhumetal vor hoher Hürdebeim Tabellenzweiten

Jan-Niklas Falkenhain kommt zur HSG

+ Noch Plesse-Hardenberg, ab Sommer HSG Rhumetal: Jan-Niklas Falkenhain.

Katlenburg. In der Handball-Verbandsliga der Männer tritt die HSG Rhumetal am Sonntag ab 17 Uhr beim Tabellenzweiten Barsinghausen an.