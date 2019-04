Vellmars Handballer machen Aufstieg in Oberliga klar

Nach dem 19:18 (10:12)-Sieg beim VfL Wanfried steht der TSV Vellmar frühzeitig als Meister der Handball-Landesliga der Männer fest.

„Wir sind damit unseren Planungen ein Jahr voraus“, sagt TSV-Manager Martin Ziegener. „Aber wir nehmen die Herausforderung mit all ihren Notwendigkeiten an.“ Fünf interessante Punkte über den Meister, bei dem die Mischung aus Umfeld, Trainerteam sowie Jung und Alt in der Mannschaft stimmt.

Die Mannschaft

Nach dem Abstieg begann der Neuaufbau, von der alten Mannschaft waren nur sieben Spieler geblieben. Hinzu kamen erfahrene Spieler, aber auch viele junge Kräfte, teilweise aus der Bezirksoberliga. So umfasste der Kader 19 Spieler, das hieß, durchbeißen war angesagt. Eckpfeiler des erfolgreichen Teams sind Spieler wie Torhüter Christian Gumula oder die Rückraumspieler Finn Hujer und Tim Räbiger. Um sie herum brennen die jungen Spieler auf ihre Einsätze.

Die Trainer

Gordon Hauer (49) hatte die Mannschaft zusammen mit Heiko Illian nach dem Rücktritt von Andreas Paul noch in der Oberliga übernommen. Nach dem Abstieg machte er allein weiter. Und bekam mit dem Spanier Abraham Rochel Icardo (40) einen Co-Trainer an die Seite, der über große Erfahrung verfügt. Beide ergänzen sich in ihrer Arbeit hervorragend und versuchen, immer wieder neue Spielimpulse in die Mannschaft zu bringen.

Die Saison

Bisher gab es 19 Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Mit 515 Gegentoren stellt Vellmar die beste Abwehr der Liga, im Angriff wurden 643 Treffer erzielt. „Wir wollen uns in den letzten drei Spielen meisterlich präsentieren“, sagt Hauer. Soll heißen, einen Schlendrian wird es nach dem Titelgewinn nicht geben.

Die Aussichten

Nicht nur den Verantwortlichen des TSV ist klar, dass man mit der aktuellen Mannschaft in der Oberliga nicht bestehen kann. „Wir schicken von den Spielern, die jetzt da sind, keinen weg, denen gehört grundsätzlich unser Vertrauen“, sagt Martin Ziegener. „Aber wir müssen und werden gezielt neue Spieler holen.“ Bisher gab Frederik Drönner (Eintracht Baunatal) seine Zusage.

Das Meisterspiel

Ein Meisterspiel war sie wahrlich nicht, die Partie in Wanfried. Eher ein Zittern bis zur letzten Sekunde, ehe der Sieg feststand. Die Rote Karte für Simon Adam (42.) nach einem vermeintlichen Foul beim eigenen Tempogegenstoß erzeugte dann eine Jetzt-erst-recht-Stimmung.

Vellmar: Gumula, Krause; Räbiger 10/6, Staubesand 1, Hujer 1, Brückmann, Stumbaum 2, Adam 2, Heckmann 1, Koch 1, Lanatowitz, Berninger, Schuldes 1, Petrovszki