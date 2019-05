Wetekam folgt bei Handballern von Eintracht Baunatal auf Ochmann 

Drei Tage nach dem letzten Saisonspiel präsentierte Handball-Drittligist GSV Eintracht Baunatal einen neuen Trainer. Für Florian Ochmann übernimmt Dirk Wetekam

"Wir haben viele Personalien ausgelotet. Und uns schließlich für Dirk Wetekam entschieden“, gab Abteilungsleiter Claus Umbach am gestrigen Dienstag bekannt. Viele gute Gründe waren dafür nach Worten des Abteilungsleiters ausschlaggebend. „Dirk Wetekam kann Talente fördern und weiterentwickeln und den Nachwuchs gut integrieren. Das entspricht auch unserer Philosophie, die wir schon seit längerer Zeit verfolgen.“ Ausgestattet wurde der Neue mit einem Einjahresvertrag.

Wetekam trainierte seit 2010 die Männer der HSG Twistetal. Vor wenigen Tagen gab der Verein die von beiden Seiten angestrebte Trennung bekannt. Zuvor hatte Wetekam den bis zur Winterpause stark abstiegsgefährdeten Landesligisten noch zum Klassenerhalt geführt - und das vier Spieltage vor Saisonende. Auch beim TSV Ihringshausen war der 52-Jährige bereits einmal als Trainer tätig. Viel Erfahrung sammelte er im Jugendbereich als Coach von Bezirksauswahl-Mannschaften.

Was aber bewegt Wetekam nun dazu, die Herausforderung in Baunatal anzunehmen? „Es ist ein absoluter Reiz, noch einmal höherklassig zu trainieren. Zumal die Chance dazu für mich nicht unbedingt zu erahnen war“, sagt Wetekam. Auch der gute Name der Baunataler lockte: „Die Eintracht ist schließlich nach der MT Melsungen das Aushängeschild der Region.“

Die 3. Liga kennt Wetekam ein wenig. „Ich habe seit den ersten Gesprächen Ende März nur ein Heimspiel sehen können, weil ich mit Twistetal oft parallel im Einsatz war. Aber ich habe mir online Partien im Video angeschaut“, sagt er. Aus der Mannschaft kennt der Neue Paul Gbur, Phil Räbiger und Co-Trainer Dennis Weinrich, die in ihrer Trainerausbildung bei ihm lernten. Sven Vogel trainierte Wetekam, als der Rechtsaußen in der Zwehrener Jugend spielte.

An die sportlichen Vorstellungen von Florian Ochmann glaubt Wetekam gut anknüpfen zu können. „Die sind nicht weit weg von meinen. Ein paar andere Akzente setzen werde ich freilich schon“, sagt er. Und obwohl die Eintracht mit Platz fünf und dem erfolgreichsten Angriff der Liga eine erfolgreiche Saison erlebte, bleibt Wetekam zurückhaltend. „Jede Saison läuft anders. Ziel wird das gesicherte Mittelfeld und dass wir attraktiven Handball spielen.

Co-Trainer bleibt Dennis Weinrich. „Wir sind froh, dass Dirk Wetekam zugesagt hat. Er ist ein authentischer Typ, eine super Personalie und genau das, was die Eintracht braucht“, sagt der 29-Jährige.

Ebenso positiv steht Marvin Gabriel der Entscheidung gegenüber. „Die Mannschaft freut sich sehr auf Dirk Wetekam. Er hat in Twistetal gute Arbeit geleistet und aus wenig viel gemacht“, erklärt der Eintracht-Kapitän und sieht das Ganze nicht nur rein sachlich: „Mein Bauchgefühl sagt, das ist eine gute Lösung.“