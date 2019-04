Handball-Verband ohne Nordhessen im Präsidium

Verbandstag

Hessens Handball-Parlament wird weiterhin von Gunter Eckart geleitet. Beim Verbandstag des HHV in Hünfeld wurde der Präsident aus Brombachtal im Odenwald in seinem Amt bestätigt. Von nordhessischen Funktionären aber ist in der Führungsriege nicht zu sehen. Hat der Norden keine Stimme im HHV?