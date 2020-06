Hansen neuer Co-Trainer beim Northeimer HC

Neuer Northeimer Co-Trainer mit Erstliga-Erfahrung: Für den ThSV Eisenach ging Nicolai Hansen (Nr. 19) zwei Jahre lang in der Bundesliga auf Torejagd. Beim NHC soll der 37 Jahre alte Däne, der in Kassel lebt, Trainer Carsten Barnkothe (re.) an der Seitenlinie unterstützen – und bei der Kaderplanung behilflich sein.

Northeim – Die Handball-Fans in Südniedersachsen warten seit Wochen und Tagen sehnlichst auf die Verkündung der Namen der dringend notwendigen Neuzugänge, doch der Drittligist Northeimer HC hat jetzt erst mal seinen Trainerkader aufgepeppt – und wie! Denn mit Nicolai Hansen kommt ein richtiger Kracher ins Trainerteam des NHC.

Der 37 Jahre alte Däne Nicolai Hansen sammelte in seiner langen sportlichen Karriere unter anderem Erstliga-Erfahrung, spielte zwei Jahre bei ThSV Eisenach in der 1. Bundesliga sowie für Viborg HK in der ersten dänischen Liga. Darüber hinaus war Hansen viele Jahre in der zweiten Bundesliga am Ball. Nach einem Jahr als Thüringer Jugendauswahltrainer steht er in der kommenden Drittliga-Saison neben dem langjährigen Northeimer Chefcoach Carsten Barnkothe am Spielfeldrand.

Nach der höchst durchwachsenen Spielzeit 2019/2020, in der die Schwarz-Gelben zumeist knapp vor den Abstiegsplätzen standen, setzen die Vereinsverantwortlichen offenbar auf neue Reize, vergessen dabei aber auch nicht ihre Grundausrichtung, weiterhin auf junge Spieler zu bauen. Auf die nach der Trennung von Co-Trainer Jens Schuboth vakante Position rückt mit Hansen nun ein Trainer nach, der die Herausforderung mit jungen Spielern liebt, wie der Verein auf seiner Facebook-Seite bekannt gab.

Hansen wird den Northeimer HC auch bei der Kaderplanung unterstützen. Nach dem Aderlass auf gleich fünf Positionen, darunter mit Paul-Marten Seekamp und Efthymios Iliopoulos gleich zwei prägende Spieler des Vereins, steht Hansen und Chefcoach Barnkothe viel Arbeit bevor.

Als ersten Neuzugang präsentierte der NHC in der vergangenen Woche mit Matteo Neufing ein Nachwuchstalent. Neufing stammt aus der Talentschmiede des HC Elbflorenz aus Dresden, ist Kreisläufer und soll die Northeimer im Abwehrzentrum verstärken. Im Seniorenbereich sammelte Neufing, der in Göttingen ein Studium beginnen wird, Spielpraxis in der 3. Liga Mitte. zaj