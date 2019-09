Es geht endlich los: Alle Handball-Bezirksoberligisten starten in die neue Saison

Derby: Ahnatal/Calden ist heute bei Reinhardswald zu Gast. Will die Mannschaft aus Trendelburg den Nachbarn besiegen, muss sie vor allem die Kreise von Daniel Pächer einengen.

Das Warten hat ein Ende: Am heutigen Samstag starten alle vier Handball-Bezirksoberligisten in die neue Saison.

Gegenüber der vergangenen Runde ist die HSG Wesertal als Absteiger hinzugekommen.

Gleich am ersten Spieltag kommt es zu interessanten Partien zwischen Wesertal und Korbach, Hofgeismar/Grebenstein und Eintracht Baunatal II sowie dem Derby zwischen Reinhardswald und Ahnatal/Calden.

Vor dem Saisonstart der Handball-Bezirksoberliga stellen sich folgende Fragen:

Kann Wesertal auch ohne Maximilian Simon sofort wieder aufsteigen?

Nur ein kurzes Gastspiel gab die HSG Wesertal in der Landesliga. Nun soll möglichst schnell der Wiederaufstieg gelingen. Die Mannschaft ist bis auf einen Spieler zusammengeblieben. So kann HSG-Trainer Frank Rossel auf einen eingespielten Kader zurückgreifen. Der einzige Abgang ist jedoch mit Rückraumspieler Maximilian Simon der Topspieler der letzten Saison, der zum Landesligazweiten Fuldatal/Wolfsanger gewechselt ist.

Wer soll die Lücke des Leistungsträgers schließen?

Auf seiner Position sollen Jannik Wunder und Julian Brunst spielen. Dazu hat sich sein Bruder Philipp auf Linksaußen in die Mannschaft gespielt. Gleich zum Auftakt steht heute (19.30 Uhr) in Lippoldsberg das Spiel gegen den Zweiten der Vorsaison, den TSV Korbach an, der zum Vorteil des Dritten Zierenberg auf die Relegationsspiele zur Landesliga gegen Ost-Mosheim verzichtet hat.

Was sagt Trainer Frank Rossel?

+ Klare Worte: Wesertals Trainer Frank Rossel hat nach dem Abstieg einen Spitzenplatz im Blick. © Sommerlade „Wir wollen unsere Heimstärke zurückbekommen“, will der HSG-Coach nach nur zwei Heimsiegen in der Landesliga möglichst mit zwei Punkten starten.

Wird Hofgeismar/Grebenstein unter Hazim Prezic wieder oben mitmischen?

Nur auf Platz sieben landete die SHG Hofgeismar/Grebenstein in der vergangenen Saison. Das war zu wenig. Gerade die Rückrunde entsprach nicht den Ansprüchen des langjährigen Landesligisten. Mit dem neuen Trainer Hazim Prezic wurde ein namhafter Trainer verpflichtet, der natürlich den Anspruch hat, mit der SHG oben mitzuspielen.

Bei seinem letzten Verein Fuldatal/Wolfsanger hat er erfolgreich junge Spieler in Richtung Spitzengruppe der Landesliga geführt. Neben der Förderung der jungen Spieler kann die SHG aber auch auf zwei Rückkehrer wieder zurückgreifen. Nach anderthalbjähriger Verletzungspause dürfte Philipp Schröer die Mannschaft in der Abwehr stabilisieren. Eine echte Waffe gerade bei Tempogegenstößen dürfte wieder Simon Adam werden, der auch beim Oberligaaufsteiger Vellmar zu den besten Spielern zählte.

Wie schnitt die SHG zuletzt gegen die Eintracht ab?

Der Auftaktgegner GSV Eintracht Baunatal II am heutigen Abend (19 Uhr) in der Kreissporthalle in Grebenstein wird gleich ein erster Prüfstein sein. Gegen den Vierten der Vorsaison gab es zu Hause eine Niederlage mit einem Tor, nachdem die Mannschaft lange Zeit geführt hatte.

Können Ahnatal/Calden und Reinhardswald ihre Platzierungen fünf und zehn wiederholen?

Gleich zum Auftakt empfängt die HSG Reinhardswald heute um 19 Uhr in Trendelburg die HSG Ahnatal/Calden. Die Spiele beider Mannschaften waren zumeist hart umkämpft. Ein Sieg in diesem Kreisduell könnte einen Schub für die weitere Saison geben.

Haben sich beide Mannschaften verstärkt?

Beide Teams haben sich geringfügig verändert und gehen als entscheidende Änderung jeweils mit einem Trainergespann in die neue Saison. Bei Ahnatal/Calden wird Ivars Geislers an der Seite von Stefan Hermenau versuchen, wieder um Platz fünf mitzuspielen.

Zwei alte Bekannte aus dem Verein haben bei den Reinhardswäldern die Nachfolge von Heiko Wellhausen angetreten. Volker Dettmar und Andreas Konze hatten dieses Amt zuletzt in der Saison 2013/14 inne.