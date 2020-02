Hiobsbotschaft: Spitzenreiter ESG Gensungen muss Kapitän Koch ersetzen

Hiobsbotschaft für die ESG Gensungen/Felsberg: Christoph Koch hat sich beim 30:30 in der Handball-Oberliga gegen die HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim einen Mittelhandbruch zugezogen.

"Es ist super ärgerlich, weil ich in der Abwehr ohne Ball in der Nähe einen Schlag abbekommen habe. Und dann hat es Knack gemacht“, sagt Koch zu der bitteren Szene aus der 20. Minute. Wie lange der Kapitän ausfällt, ist offen. Das hängt davon ab, ober er operiert werden muss (was wahrscheinlich ist) oder nicht. Somit werden unweigerlich Erinnerungen ans Vorjahr wach. Da wurde Koch sechs Wochen lang ebenfalls wegen eines Mittelhandbruchs schmerzlich vermisst. Zum Glück ist es aber jetzt nicht die Wurfhand, sondern die linke Hand.

Verbunden mit den Hoffnungen des 29-Jährigen, beim Spitzenspiel am 21. März in der Kreissporthalle gegen den Tabellenzweiten TuS Dotzheim wieder mitwirken zu können. In seiner Abwesenheit dürfte ihn Maik Gerhold am Kreis ersetzen. Schwieriger wird es im Mittelblock, wo Jannis Kothe neben Franco Rossel rücken könnte. „Die Jungs machen das. Wir dürfen uns den Aufstieg nicht mehr nehmen lassen und müssen Breckenheim abhaken, weil solche Spiele passieren können.“