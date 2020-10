HSG Plesse schlägt Geismar 22:20 - Nervenspiel in Bovenden

Handball Oberliga Frauen

+ © Hubert Jelinek / gsd Sechs Mal erfolgreich: Plesses Maike Rombach kommt gegen Geismars Meryem Stielow (links) und Pauline Jurkait z um Wurf aus dem Rückraum. © Hubert Jelinek / gsd

In einem hart umkämpften Derby der Handball-Oberliga setzten sich die Frauen der HSG Plesse-Hardenberg am Samstag in Bovenden hauchdünn mit 22:20 (11:12) gegen den MTV Geismar durch.