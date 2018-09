HSG Werra WHO hat TV Hersfeld wenig entgegenzusetzen

Jan-Uwe Berz lässt sich hier nicht aufhalten: In dieser Szene versucht Hersfelds Alexander Schott (87, in Blau) den besten Schützen der HSG Werra WHO am Torwurf zu hindern. Berz gelangen sieben Treffer. Foto: Eyert

Mit Spannung erwartet – nach zehn Minuten so gut wie entscheiden: Das Derby der Handball-Landesliga zwischen der HSG Werra WHO und dem TV Hersfeld hielt nicht, was es versprochen hatte. Deutlich und auch in dieser Höhe absolut verdient setzte sich der Vizemeister beim Neuling mit 36:28 (20:11) durch.

Von Sascha Herrmann

Die WHO konnte sich dabei noch glücklich schätzen, dass Hersfelds Trainer Matthias Deppe in der letzten Viertelstunde munter durchwechselte und all seinen Spielern Einsatzminuten gönnte. So konnte der Neuling, der bereits nach 25 Minuten erstmals mit zehn Treffern in Rückstand lag (9:19), etwas Ergebniskosmetik betreiben und vom 19:30 (44. Minute) bis zum Endstand von 28:36 verkürzen.

Knauts Schiri-Schelte

Sichtlich angefressen war WHO-Trainer Hartmut Knaut nach der einseitigen Begegnung. Doch Knaut haderte nicht etwa mit dem desolalten Auftritt seiner Manschaft in der ersten Halbzeit. „Es ist unglaublich, was sich die Schiedsrichter heute geleistet haben. Sie haben uns alles abgepfiffen und Hersfeld alles durchgehen lassen“, bilanzierte er. Diese Meinung dürfte er am Samstagabend in der Obersuhler Sporthalle wohl ziemlich exklusiv gehabt haben.

Knaut weiter: „Hätten wir nicht so viele Chancen vergeben, wäre für uns ein viel besseres Ergebnis drin gewesen, auch wenn Hersfeld verdient gewonnen hat. Wir haben den Torhüter ja warm geworfen.“

Früh abgesetzt

Ja, die WHO hat erneut zu viele Chancen vergeben. Doch Knaut übersah dabei wohl, dass das Spiel da schon längst entschieden war. Gerade einmal zwei Feldtore waren seiner Mannschaft in der ersten Viertelstunde gelungen. Hersfeld führte da schon mit 12:5 und hatte sich vom 5:3 durch Treffer von Alexander Schott, Lasse Reinhardt, Jannis Deppe und Andreas Krause vorentscheidend auf 9:3 abgesetzt.

Vor allem was den Rückraum anbelangt, war zwischen beiden Teams ein Klassenunterschied zu erkennen. So setzte Hersfelds Youngster Lasse Reinhardt als Mittelmann immer wieder geschickt seine Halben Andreas Krause und Alexander Schott ein. Bis zur Pause hatte der Rückraum der Gäste schon 15 Treffer markiert.

WHO schwach im Rückraum

Der WHO fehlte dagegen abermals jeglicher Druck aus der zweiten Reihe, sodass der TVH von Beginn an keine Mühe hatte, sich mit seiner beweglichen 6:0-Deckung auf den Gegner einzustellen. „Die erste Halbzeit war sehr gut. Wir standen vor dem Spiel schon unter Druck, aber haben das abgeschüttelt und von Beginn an sehr konzentiert gespielt“, bilanzierte Gäste-Coach Deppe zufrieden. Dass es in den letzten zehn Minuten aufgrund der vielen Wechsel und mangeldner Konzentration – jetzt auch im Torabschluss – vogelwild wurde, nahm der 51-Jährige in Kauf. „Der Teamgeist steht für mich über dem Ergebnis. Es ist mir wichtiger, alle Jungs einzusetzen, als hier am Ende mit zehn oder 12 Toren Unterschied zu gewinnen“, meinte Deppe.

Und was blieb für die WHO nach diesem gebrauchten Derby-Abend? „Meine Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit gut mitgespielt und sich nicht aufgegeben“, meinte Hartmut Knaut. Damit lag er richtig.

HSG Werra WHO 09: Schottmann, L.Schneider, Ötzel - B.Krause (1), Berz (7/4), Breitbarth, Bach (4), Raljic (3), Strümpf (1), Schramm (2), Cutura, Chyba (6), R.Schneider (2), Reuchsel (2)

TV Hersfeld: Kretz, Wasem - Deppe (5), Rübenstahl, M. Krause (6), Förtsch (1), Räther (3), von Manger, Koch (2), Wiegel (3/2), Reinhardt (4), A. Krause (6), Matthiessen (1), Schott (5)

SR:Jens Rudolph/Andreas Rudolph

Zuschauer: 250