Im Interview: Eintracht Baunatals Marvin Gabriel zum Start der Handball-Saison

Von: Lea-Sophie Mollus

Marvin Gabriel © Schachtschneider, Dieter

Die Sommerpause ist vorbei und die Drittliga-Handballer des GSV Eintracht Baunatal stehen in den Startlöchern. Morgen starten sie bei den Sportfreunden Söhre in die Saison.

Baunatal – Wir haben mit Kapitän Marvin Gabriel über die neue Spielzeit, den Wechsel der Staffel und den kleineren Kader gesprochen.

Herr Gabriel, Ihr Trainer hat die neue Saison als „Ritt auf der Rasierklinge“ beschrieben. Sehen Sie das auch so?

Das klingt natürlich dramatisch, aber klar: Unser Kader ist nicht größer geworden. Insbesondere Fynn Reinhardts Abgang hat uns ein bisschen wehgetan, aber wenn alle gesund bleiben, mache ich mir grundsätzlich keine Sorgen. Es wird erst ein Problem, sobald sich Spieler verletzen. Aber damit hat ja jede Mannschaft zu kämpfen, das kann man nicht beeinflussen. Man muss natürlich in seinen Körper hineinhören und darf nicht übertreiben, wenn man merkt, dass irgendwo etwas wehtut. Aber ich glaube, da haben wir eine ganz gute Basis.

Sie sind ja auch ein eingespieltes Team, haben zu dieser Saison nur einen Neuzugang.

Genau. In den letzten Jahren hatten wir keinen wirklichen Umbruch und konnten organisch wachsen. Die Mischung von Älteren und Jüngeren hat immer ganz gut gepasst.

Wie stehen Sie dazu, dass Sie nun in der Nord-West-Staffel spielen?

Relativ neutral. Klar gibt es Mannschaften, gegen die man gern noch mal gespielt hätte, die jetzt aber nicht mehr dabei sind. Es gibt aber auch Teams, bei denen man froh ist, dass man nicht mehr gegen sie antreten muss. Zudem haben wir jetzt nur noch drei weite Auswärtsfahrten, der Rest ist ganz gut erreichbar. Vorige Saison war dann doch alles ziemlich verstreut.

Freuen Sie sich auf einen Gegner besonders?

Wilhelmshaven und Emsdetten, die jahrelang 2. Liga und früher auch 1. Liga gespielt haben, kennt man ja. Darauf freue ich mich schon, da wird bestimmt gute Stimmung herrschen. Auch in Hildesheim und Söhre, die wir ja schon kennen, geht’s immer gut ab. Das macht Spaß.

Apropos Söhre: Wie schätzen Sie den Gegner ein?

Ich glaube, bei denen ist es ähnlich wie bei uns. Der Kader ist nicht superbreit, es sind teilweise aber sehr gute Einzelspieler dabei, darunter einer der besten Torhüter der Liga. Wenn wir einen guten Tag haben, wird es ein enges Spiel. Ich sehe da kein Team im Vorteil, vor allem am ersten Spieltag.

Die Reserve der MT Melsungen ist in der gleichen Gruppe. Wie blicken Sie auf diese Begegnung?

Ich kenne das Team noch nicht gut genug, dafür aber Gensungen/Felsberg. Gegen die hat sich Melsungen letztes Jahr durchgesetzt – und mit ihren zahlreichen jungen Spielern mit viel Potenzial, die teilweise auch im A-Kader spielen, werden sie nicht schlechter geworden sein.

Sie spielen gefühlt schon ewig für die Eintracht. Wie lange genau?

Seit 13 Jahren.

Und wie motivieren Sie sich immer wieder?

Ich bin jetzt schon lange dabei, daher sind es nicht mehr die langfristigen Ziele, die mich antreiben. Es ist mehr so, dass es nach wie vor sehr viel Spaß macht, mit dem Team zu arbeiten und sich mit Siegen zu belohnen. Eine Saison ist lang. Wir versuchen immer wieder aufs Neue, uns für kurzfristige Ziele zu motivieren.

Was den Sport betrifft, sind Sie mit 33 Jahren nicht mehr der Jüngste. Wie sehen Sie die Chancen, Ersatz für Leistungsträger wie Sie zu finden?

Der Schritt von der A-Jugend in die 3. Bundesliga ist groß und nicht leicht. Den haben auch erfahrene Spieler nicht sofort gemacht. Ich habe zum Beispiel bei meinem Heimatverein in der Landesliga gespielt. Daher ist es schade, dass wir keine zweite Mannschaft in der Landesliga haben. Das würde schon gut helfen, damit Jugendspieler Spielpraxis sammeln. Aber wir haben jetzt eine Kooperationseinheit, bei der jüngere Spieler aus unserem Kader und Jugendspieler zusammen trainieren. Das Konzept ist gut. Inwiefern wir aber mittelfristig eigenen Nachwuchs beziehungsweise aus der Region integrieren können, kann ich weniger gut abschätzen. Aber klar ist, dass das unser Weg sein muss.

Zur Person Marvin Gabriel (33) hat im Kindesalter bei der HSG Baunatal mit dem Handballspielen angefangen. Er steht mit einem Zwischenstopp bei der ESG Gensungen/Felsberg seit 2010 für den GSV Eintracht Baunatal auf der Platte – war also auch dabei, als die VW-Städter 2014/15 für eine Saison in der 2. Bundesliga spielten. Gabriel lebt in Baunatal und arbeitet im After-Sales-Bereich (Vertrieb) bei Volkswagen. Zum Ende der neuen Spielzeit wünscht er sich für sein Team einen Tabellenplatz in der oberen Hälfte. (Lea-Sophie Mollus)