Interview des Wochenendes: Fritzlars neuer Trainer Milan Cermak legt los

Gibt nun die Richtung vor: Fritzlars neuer Trainer Milan Cermak, hier zu sehen mit Neuzugang Maren Kleinhenz. © Pressebilder Hahn

In der Domstadt hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Nach 19 Jahren als Handball-Drittligist inklusive zweier Meisterschaften ohne Aufstieg 2016 und 2020 muss der SV Germania Fritzlar einen Neuanfang in der Oberliga wagen.

Fritzlar – Personell wiegen die Abgänge von Hannah Berk, Melina Hahn (beide HSG Bad Wildungen) und Maria Kiwa (Pause) schwer. Zudem gingen Anne Kühlborn (Pause) und Paulina Kauffeld (HSG Baunatal). Einziger Neuzugang ist Außen Maren Kleinhenz (HSG Kleenheim-Langgöns) neben Antonia Icke aus der zweiten Mannschaft (Rückraum/Kreis). Somit ist Milan Cermak, der als Trainer die Nachfolge von Lucky Cojocar angetreten hat, gleich voll gefordert.

Sie waren zuletzt als Spielertrainer beim Männer-Bezirksoberligisten HSG Zwehren/Kassel tätig und betreten nun Neuland im Frauenbereich. Was reizt Sie an der neuen Aufgabe?

Dass es wieder was anderes ist. Ich schließe meine aktive Zeit ab. Dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich bin jetzt in einer höheren Liga als Trainer tätig. Das ist ein guter Zeitpunkt für mich. Ich habe mir die Mannschaft angeschaut, sie bringt viel Erfahrung aus den letzten Jahren in der 3. Liga mit. Ein gutes Feld, in dem ich mich entwickeln kann.

Wie sind die ersten Eindrücke von Verein und Team?

Die ersten Gespräche mit den Spielerinnen habe ich geführt. Ich habe mit Ihnen über die Situation gesprochen und was ich von Ihnen erwarte und was Sie von mir erwarten. Die Gespräche mit Abteilungsleiter Steffen Schmude waren von Anfang an gut.

Nach 19 Jahren als Drittligist musste Fritzlar den bitteren Gang in die Oberliga antreten. Mit welchen Erwartungen gehen Sie in die Saison?

Das war das erste Thema über das ich mit den Mädels gesprochen habe. Wir wollen wieder ordentlich Spaß an der Sache haben, denn der Misserfolg saß noch tief. Wir müssen zusammenrücken, weil wir einen kleinen Kader haben und wir wollen uns gut stabilisieren. Unser Hauptthema ist uns wieder breiter aufzustellen. Wir wollen oben mitspielen ohne sofortige Aufstiegsambitionen. Über das Thema Aufstieg haben wir nicht gesprochen, weil wir einen Umbruch in der Mannschaft haben.

Wie schätzen Sie die neue Spielklasse und die Konkurrenz ein?

Das ist schwer für mich einzuschätzen. Da steht mir die Trainerin unserer zweiten Mannschaft, Susanne Bachmann, als Ansprechpartnerin zur Seite. Sie kennt die Liga sehr gut.

Neben dem Derby gegen die SG 09 Kirchhof II kommt es noch zu den Nordhessen-Duellen gegen die HSG Hoof/Sand/Wolfhagen und den Aufsteiger Twistetal. Wie sehr liegt der Fokus auf diesen Partien?

Für mich ist jedes Spiel unabhängig vom Gegner wichtig. Ich gehe die Derbys gelassen an. Die Spielerinnen werden heiß genug drauf sein. Ich hoffe, dass die Mädels in den Spielen einen kühlen Kopf bewahren. Ich freue mich auf die Atmosphäre bei den Derbys und ich habe viele Derbys in meiner Zeit in der Bezirksoberliga erlebt.

Sie gehen mit einem kleinen Kader in die Saison. Wie schaut es mit weiteren Neuzugängen oder Unterstützung aus dem eigenen Landesliga-Team aus?

Wenn es möglich ist, werden wir immer mit ein oder zwei Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft als Unterstützung in die Spiele gehen. Auch im Training werden uns Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft unterstützen. Ich hoffe, dass wir noch neue Spielerinnen begeistern können zu uns zu kommen.

Heute startet der Domstadt-Cup. Fritzlar selbst bestreitet dabei nur ein Testspiel, nimmt selbst nicht teil. Wie sinnvoll ist das Turnier in dieser Form für die Germania?

Es wäre für uns als Oberligist nicht sinnvoll mitzuspielen. Natürlich ist es für die Region und für den Verein interessant so ein Turnier zu haben. Das ist eine Motivation für junge Spielerinnen die Mannschaften aus der Bundesliga zu sehen, die man nicht alle Tage zu sehen bekommt. (von Kornelia Wilhelm)