Interview des Wochenendes: Kirchhofs Kapitänin Anna-Maria Spielvogel „hasst das Wort Klassenerhalt“

Der September 2022 war ein herausragend guter Monat für die Handballerinnen der SG 09 Kirchhof. Denn mit Anna-Maria Spielvogel und Anamarija Boras wurden zwei Spielerinnen nachverpflichtet, die beide auf Anhieb halfen und ihren Anteil am Aufstieg aus der 3. Liga hatten.

Kirchhof – Nun soll auch der September 2023 ein herausragend guter Monat werden für Kirchhof, denn mit den Heimspielen gegen den VfL Waiblingen (heute 18 Uhr, Stadtsporthalle Melsungen) und den SV Werder Bremen (16.9.) beginnt die Spielzeit in der 2. Bundesliga. Die Erstliga erfahrene Spielvogel, gesetzt als Fixpunkt in der Abwehr und Spielmacherin, sprüht im Interview nur so vor Zuversicht.

Flache Hierarchien liegen gesellschaftlich voll im Trend. Trainer Martin Schwarzwald hat nun Deborah Spatz und Sie gemeinsam gleichberechtigt zur Kapitänin ernannt. Sind die Zeiten von zu dominanten Persönlichkeiten im Mannschaftssport vorbei?

Das ist eine gute Frage. Ich persönlich habe das Gefühl, dass sich Strukturen verändert haben. Vor allem, je jünger die Mannschaften werden – und ich habe noch nie in einer derart jungen Mannschaft gespielt. Wenn ich zurückblicke, wie in Leverkusen eine Kim Naidzinavicius vor mir stand, da habe ich nichts gesagt außer Danke und Bitte.

Wie definieren Sie dabei Ihre Führungsrolle?

Grundsätzlich denke ich, dass wir uns in vielen Bereichen optimal ergänzen. Deborah hat den kühleren Kopf, während ich emotionaler bin. Meine Kompetenzen sehe ich vor allem auf der Platte, wo ich meine Erfahrung weitergeben möchte.

Und in welchen Bereichen ist Deborah Spatz mehr gefordert?

Grundsätzlich schauen viele Kids im Verein zu ihr auf, weil sie wissen, welchen Weg sie gegangen ist. Ein besseres Vorbild kann man intern nicht haben. Auf der Platte stehen wir beide in der Verantwortung und gehen voran. Sie macht zusätzlich außerhalb des Spielfeldes mehr und hat das Organisatorische voll im Griff.

Hinter Ihnen liegt ein Jahr Kirchhof, Ihr zweiter Aufstieg im Frauenbereich. Wie lief die erste richtige Vorbereitung für Sie bei der SG 09?

Es war schön und wichtig, von Anfang an mal dabei zu sein. Letztes Jahr kam ich in eine fertige Mannschaft, wo die flache Hierarchie stand. Wir haben jetzt gut zusammen gelebt und gelitten. Viel gegeben hat uns der Teamabend (lacht). Unser Heinrich-Horn-Turnier hat uns gezeigt, dass unser Weg richtig ist und wir uns von Spiel zu Spiel steigern können. Das war ein gutes Signal nach außen.

Der Kader wurde nur auf zwei Positionen verändert und ist recht straff gehalten. Hätten Sie sich mehr Neue gewünscht, vielleicht eine groß gewachsene Linkshänderin?

Ich bin kein Fan davon, hätte wäre könnte. Das bringt mir nichts. Ich bin der Meinung, dass es ein Vorteil ist, dass wir uns alle kennen. Gerade unsere spezielle Abwehr ist schwierig für Neue. Zudem bin brutal überzeugt von allen im Team und finde die Entwicklung mega gut. Bei den Neuen bin ich heilfroh, dass ich jetzt endlich nicht mehr gegen Dana Centini spielen muss, sondern mit ihr. Wir kennen uns seit 2012 und sie ist mein persönlicher Endgegner.

Zurück ist Aleksandra Orowicz. Wie hat die Mannschaft das aufgenommen und wie sehen Sie das Team im Tor?

Da gab es keine große Reaktion, außer: Ja geil. Wir haben jetzt einen Luxus im Tor mit drei guten und professionellen Spielerinnen, die sich super ergänzen. Prinzipiell bin ich eh ein Fan davon, wenn es auf einer Position einen anständigen Konkurrenzkampf gibt.

Eine Stärke in der 3. Liga war die spanische 5:1-Deckung. Wie optimistisch sind Sie, damit auch deutlich stärkeren Gegner den Zahn zu ziehen?

Sehr optimistisch. Je höher Liga, desto weniger sieht man eine offensive Deckung. Daran werden sich hoffentlich viele die Zähne ausbeißen. Ich bin gespannt, welche Lösungen unsere Gegner suchen.

Sie selbst sind als mit 1,68 m die Kleinste im Team, aber der Anker in der Abwehr und können im Feld überall spielen. Wie erklären Sie sich Ihre ungewöhnlich gute Flexibilität?

Ich war immer schon der Typ, der – egal wo – der Mannschaft nur helfen wollte. Vielleicht ist der Grund, dass ich alles annehme und einfach auch keinen Bock habe, nur auf der Bank zu sitzen (lacht). Ich denke, viele könnten das, wenn sie es annehmen würden.

Von Vereinsseite gibt es nicht die für einen Aufsteiger klassische Zielsetzung Klassenerhalt. Ihr Trainer will der Mannschaft keine sportlichen Grenzen setzen. Beruhigt das oder gibt es intern doch klare Vorgaben?

Ich bin super froh, weil zum Beispiel in Bad Wildungen immer der Klassenerhalt das Ziel war. Ich hasse das Wort inzwischen. Der größte limitierende Faktor im Sport ist der Kopf. Wenn ich die Einstellung habe, ich möchte „nur“ nicht absteigen, dementsprechend trainiere ich.

Zum Auftakt erwartet Kirchhof zwei Heimspiele. Wie wollen Sie diese Chance nutzen?

Heimspiele machen wegen Stimmung und Fans am meisten Spaß. Ich finde es ganz gut, dass wir mit Rückenwind reingehen können. Wir gehen in die Spiele, um zu gewinnen. Nicht, um nicht zu verlieren. Ich mache da keinen Unterschied, wer da vor mir steht. Ob Erstliga-Absteiger Waiblingen oder Bremen. (von Sebastian Schmidt)

Zur Person:

Anna-Maria Spielvogel (26) wurde in Aschaffenburg geboren, wuchs in Kahl am Main auf und hat zwei ältere Brüder. Handball begann sie mit drei Jahren bei der HSG Kahl/Kleinostheim und wechselte nach einem Jahr auf dem Internat in Bad Wildungen 2012 zum TSV Bayer Leverkusen. Mit Bayer wurde sie dreimal deutscher A-Jugend-Meister und einmal Vizemeister – das ist einmalig in Deutschland. Nach einer Saison beim HC Rödertal, das mit dem Aufstieg in die 1. Liga endete, spielte sie von 2017 bis Dezember 2021 bei der HSG Bad Wildungen. Seit September 2022 steht sie bei der SG 09 Kirchhof unter Vertrag und lebt auch in Melsungen. Ihr größtes Hobby neben dem Handball ist Crossfit.