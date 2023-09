Interview des Wochenendes: MT-Rückraumspieler Jan Waldgenbach zuversichtlich

Von: Ralf Ohm

Teilen

Dynamisch: Jan Waldgenbach, Melsungens Führungsspieler im rechten Rückraum, heute mit seinem Team beim Saisonstart in Großenheidorn gefordert. © Pressebilder Hahn

Er ist (neben Merlin Kothe und Florian Weiß) einer von nur drei Spielern, die bei Aufsteiger MT Melsungen II über Drittliga-Erfahrung verfügen. Und bereits in seinem zweiten Jahr als Rückraumrechter der Bundesliga-Reserve zu einem Führungsspieler gereift.

Melsungen – Jan Waldgenbach, der vor dem Saisonstart (heute um 19.30 Uhr beim Mit-Aufsteiger MTV Großenheidorn) viel Zuversicht ausstrahlt.

Heute startet die MT Melsungen II als Aufsteiger in die 3. Liga. Ist Ihre Mannschaft bereit?

Auf jeden Fall. Wir hatten eine lange, anstrengende Vorbereitung mit überwiegend guten Ergebnissen in den Testspielen, wo schon viel funktioniert hat. Wir haben richtig Bock auf den Saisonstart.

Wie war die Vorbereitung? Welche Erkenntnisse nehmen Sie für die beginnende Runde mit?

Nachdem wir in der letzten Saison unsere läuferischen Vorteile konsequent ausgespielt haben, wurde diesmal der Fokus mehr auf die Taktik gelegt. Wir haben da einen guten Mixed gefunden.

Zum Beispiel?

Eine 5:1-Deckung, auf die wir letzte Saison kaum zurück gegriffen haben und die schon überraschend gut geklappt hat. Wir haben aber auch an Details der 6:0-Formation gearbeitet, um noch ein paar Bälle mehr klauen zu können. Wir sind auch aufgrund der Erfahrungen der letzten Spielzeit als Mannschaft nochmals gewachsen.

Die Anforderungen an Sie und Ihre Mannschaft in der 3. Liga dürften gegenüber der Oberliga aber auch steigen. Wie kann die MT II dort bestehen? Was muss trotz der souveränen Meisterschaft vielleicht noch besser werden?

Wir müssen uns auf eine größere Härte einstellen. Und darauf, dass mehr Sieben gegen Sechs und insgesamt taktischer gespielt wird. Wir werden auf eine Reihe von ehemaligen Erst- und Zweitliga-Spielern treffen, die wesentlich abgezockter sind und ihr Ding runterspielen. Im Positionsangriff sollten wir noch mehr auf den Punkt spielen, d.h. wenn nötig einen Pass mehr, um den am besten postierten Nebenmann in Szene zu setzen. Weiterhin gilt es, technische Fehler unbedingt zu vermeiden, denn die werden in der 3. Liga postwendend bestraft.

Ihr Trainer Arjan Haenen baut weitgehend auf die nochmals verjüngte Aufstiegsmannschaft, die allerdings auf ihre Aufstiegsgaranten Julian Fuchs, immerhin bester Torschütze in der Oberliga, und den verletzten Max Pregler verzichten muss. Wie können diese Ausfälle kompensiert werden?

Beide eins zu eins zu ersetzen, geht nicht. Da müssen wir als Mannschaft zusammenrücken, jeder einen Schritt mehr machen. Und die jungen Spieler wie Tom Wolf und Leon Stehl, die deren Position vor allem übernehmen sollen, in jeder Hinsicht unterstützen und mitreißen. Damit auch sie ihre Qualitäten ausspielen können.

Wie ändert sich Ihre eigene Rolle? Werden Sie noch mehr Verantwortung übernehmen?

Ja, auch aufgrund meiner Drittliga-Erfahrung sehe ich mich da in der Pflicht. Natürlich will ich mich nach und nach zum Führungsspieler entwickeln, habe da aber noch viel Luft nach oben. Deshalb werde ich aber mein Spiel nicht ändern. Auf meiner rechten Seite wird Leon ebenso die nötigen Bälle von mir bekommen wie vorher Julian.

Zum Start erwartet Sie ein Aufstiegsduell beim MTV Großenheidorn. Wie sind die Aussichten?

Für mich ist die Staffel komplett neu. Außer Gummersbach und Baunatal kenne ich keine Mannschaft. Trotzdem. Im Aufsteigerduell wollen wir uns durchsetzen und die ersten Punkte erfahren. Auch im Hinblick auf das kommende schwere Heimspiel gegen Aurich. (von Ralf Ohm)