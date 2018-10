Jugendhandball: Fuldatal/Wolfsanger  triumphiert bei knappem Sieg in Baunatal

Die männliche B-Jugend der HSG Fuldatal/Wolfsanger entschied das Nachbarschaftsduell der Handball-Landesliga bei Eintracht Baunatal für sich. Durch das 23:22 (12:12) sprangen die Gäste auf Platz drei. Die Eintracht musste den nächsten Dämpfer hinnehmen.

Das Duell hatte eigentlich keinen Verlierer verdient. So sah es auch Fuldatals Trainer Fynn Welch, dessen Mannschaft in einer dramatischen Schlussphase das Glück auf ihrer Seite hatte. Klare Vorteile erspielte sich im gesamten Verlauf keine Mannschaft. „Beide Teams waren gleich gut“, befand Welch. Es war das erwartet enge Duell. Nuancen machten den Unterschied.

Die Mannschaften starteten nervös. Viele technische Fehler, kaum Spielfluss – zumindest in der Anfangsphase. Anschließend entwickelte sich ein munteres Spielchen. Umkämpft, ausgeglichen und abwechslungsreich. Auf Baunataler Seite zählten Nils Hildebrandt und Friedrich Hellmuth zu den Aktivposten. Auf ihr Konto gingen zwölf Tore. Und auch Eintracht-Torwart Niklas Kürten erwischte einen guten Tag und war mit zehn Paraden ein sicherer Rückhalt.

Auf der Gegenseite überzeugten besonders Lukas Kolata, Maximilian Beekhuis und Louis Maxime Montua, die in der Vorwärtsbewegung immer wieder Akzente setzten. Es war ein Spiel der Phasen. Mal war Baunatal am Drücker, mal der Gast. Nach einem 12:12 zur Halbzeit änderte sich kaum etwas am Bild. Es blieb spannend bis zum Ende. Und mit zunehmender Spieldauer wurde das Geschehen hektischer. Die Schlüsselszene kurz vor Schluss: Fuldatals Keeper Marek Hinz verhinderte mit einer Fußabwehr den Ausgleich – bärenstark pariert und damit die Punkte festgehalten.

Baunatal: Kürten, Löber – Köhler 2, Tewes 1, Henne 3, Henning 1, Diesler 1, Hellmuth 7/3, N. Hildebrandt 5, Geisel 2, Kiekel, Geiger.

Fuldatal/Wolfsanger: Hinz, Meyerhoff – Kaldyk 1, Grimm 1, F. Hildebrandt 1, Beekhuis 2, Batz 2, Kolata 5/1, Hoffmann 1, Montua 5/3, Abe 3, Aßmy 2, Braun.