27:22-Erfolg zum Abschluss

Die A-Jugend-Handballer der HSG Ahnatal/Calden haben ihr letztes Saisonspiel in der Bezirksliga gewonnen. Gegen den Tabellennachbarn HSG Bad Wildungen/Friedrichstein sprang ein 27:22 (14:8) heraus. Die Gastgeber standen zunächst gut in der Deckung und ließen den Waldeckern nur wenig Spielraum. Daher konnte schnell ein Vorsprung von sechs Toren erarbeitet werden. Mit einem 14:8 verabschiedeten sich beide Teams in die Pause. Die zweite Halbzeit begann für den Fünften etwas schleppend. Die Deckung ließ etwas nach, der Vierte hatte mehr vom Spiel. Jonathan Raabe im Tor der Gastgeber rückte in den Mittelpunkt. Er hielt, was zu halten war. In der Schlussphase besannen sich die Gastgeber wieder auf ihre Qualitäten und erzielten fünf Treffer in Folge. Bester Caldener Werfer war Fabian Kolodziej (Foto) mit acht Toren.

Ahnatal/Calden spielte mit Raabe (Tor), Schareina (4), Kolodziej (8), Petzold (6), Köhler (1/1), Gerland (6/1), Himmelmann, Weissmüller, Rohrbach (1), Frischalowski (1). (rc) Foto: Hofmeister