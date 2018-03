32:38 und zwei Rote Karten

Bachgau. Die A-Jugend der HSG Wesertal hat ihr Auswärtsspiel in der Handball-Oberliga bei der HSG Bachgau mit 32:38 (15:19) verloren.

Die Anfangsphase gestaltete sich recht ausgeglichen. Der Rückraum der Gastgeber machte viel Druck und suchte häufig mit guten Anspielen den Kreisläufer, was die Wesertaler nur selten unterbinden konnten. Der Gäste-Angriff zeigte jedoch wieder gelungene Kombinationen und schloss anfangs sicher ab. Ab Mitte der ersten Halbzeit wurden allerdings einige Chancen liegen gelassen und so wurde aus einem 4:4, 5:7 über 9:8 ein 18:12 für die Gastgeber. Der Rückstand konnte jedoch zur Pause auf 19:15 verkürzt werden. Nach dem Wechsel stand die HSG-Abwehr etwas solider und vorne lief es gewohnt stark. Beim 24:24 war Wesertal wieder dran. Die Gäste hatten einen guten Lauf und brachten den Tabellenführer in arge Bedrängnis. Über 24:24 und 25:25 erzielte Wesertal eine 26:25-Führung, ebenso zum 26:27 und 27:28. Beim 28:28 erhielt der bärenstarke Brunst eine Zeitstrafe, welche die Gastgeber mit einem 2:0-Lauf zur 30:28-Führung nutzten. Die HSG gab jedoch nicht auf und kämpfte weiter. Nach der Roten Karte für Wunder (48.) musste Wesertal improvisieren. Bachgau hatte am Ende den besseren Lauf und auch die nötige Luft, um auf 36:30 erhöhen zu können.

Zwar verkürzte Wesertal noch mal auf 36:32, aber da nun auch noch Brunst (57.) mit Rot der Mannschaft fehlte, war das Spiel nicht mehr zu gewinnen.

Wesertal: Steinward, Schoder, Zander (2), Wunder (9), Herbold (3), Brunst (12), Freybott (3), Warnecke (1), Schrader, Bleßmann (1), Homburg, Henne, Simon (1). (rc)