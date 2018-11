Angriff war zu harmlos

Wolfhagen. Ohne Chance waren die C-Jugend-Handballer der HSG Hoof/Sand/Wolfhagen bei ihrem Gastspiel beim Tabellenführer der Bezirksliga, dem TSV Vellmar.

Bezirksliga, mJC

TSV Vellmar 2 - HSG Hoof/Sand/Wolfhagen 32:14 (15:2). Im Auswärtsspiel gegen den TSV Vellmar II war das Team der HSG in der ersten Halbzeit nicht in der Lage, die Angriffe des Gegners wirkungsvoll zu stören. Doch noch schlimmer entwickelte sich die Angriffsleistung. Es wurde ohne Laufbereitschaft und Zug zum Tor gespielt. Dazu kamen noch technische Fehler, sowie eine fahrlässige Chancenauswertung. So gelang in zwanzig Minuten kein Tor und somit lagen die Gastgeber zur Halbzeit mit 15:2 in Führung.

Nach der Pause zeigten die Gäste endlich, dass sie auch Handballspielen können und hielten dagegen. Spielwitz und kämpferische Einstellung stimmten nun. Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. In fünfzehn Minuten konnte die Mannschaft zehn Treffer erzielen. Dann gab es aber wieder einen Bruch im Spiel. Technische Fehler und Nachlässigkeiten in der Deckung nutzte Vellmar in den letzten zehn Minuten gnadenlos aus und so musste die HSG eine deutliche 32:14 Niederlage hinnehmen. Am Sonntag empfängt die HSG als Vierter den Tabellenzweiten Bad Wildungen.

HSG: Behr (Tor), Keilmann 6, Keller 5, Keil 2, Hamadamin 1, Brendler, Schrader, Kalandyk, Viereck, Brand, Hahn.

Bezirksliga, mjd

HSG Ederbergland - HSC Zierenberg 14:17 (7:7). Die Zierenberger Nachwuchshandballer konnten beide Punkte aus dem Ederbergland mit nach Hause nehmen, sie gewannen ihr Spiel mit 17:14.

In der ersten Halbzeit sah es zunächst nicht gut aus für die Zierenberger Mädchen und Jungen. Zunächst lagen sie mehrfach mit drei Toren im Rückstand, konnten dann bis zum Halbzeitpfiff aber den Ausgleich erzielen.

Direkt nach der Pause ging der HSC schließlich erstmals in Führung, baute diese aus und gewann am Ende verdient mit drei Toren Differenz. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass sich fast alle Spielerinnen und Spieler in die Torschützenliste eintragen konnten. Als Tabellendritter mit ausgeglichenem Punktverhältnis fährt der HSC am Samstag zum Spiel gegen das noch punktlose Schlusslicht Medebach

Zierenberg: Wagner (Tor), Sagmany, Friedmann 2, Temesghen 1, Gottschalk 1, F. Sprafke 3, Kramer 1, Becker 1, L. Sprafke 8/1