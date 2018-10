Derby bis zur Pause offen

Gehalten: Wesertals Timo Wolf, am Ball, wird hier von Lucas Ockel am freien Torwurf gehindert. Foto: Löschner

Hofgeismar. Die A-Jugendhandballer von Wesertal mussten sich in der Bezirksoberliga bei Dittershausen geschlagen geben. Die SHG Hofgeismar/Grebenstein konnte hingegen gewinnen.

MJA Bezirksoberliga

MJSG Dittershausen/Wollrode - HSG Wesertal 41:30 (20:18). Einen schwarzen Sonntag erlebten die Gäste aus Wesertal im Spiel gegen das Spitzenteam aus Dittershausen/Wollrode.

Ohnehin ersatzgeschwächt angetreten, musste Wesertal kurz nach Spielbeginn noch eine Verletzung von Spielmacher Maurice Martin verkraften. Doch anstatt sich aufzugeben, zeigte die Mannschaft eine starke Leistung in der ersten Halbzeit. Die verbleibenden Rückraumspieler Moritz Arnold und Timo Wolf konnten den an diesem Tag stark aufspielenden Wolf Bleßmann immer wieder am Kreis freispielen. Bis zum 16:16 zeigten die Gäste eine für diese Notaufstellung sehr starke Angriffsleistung, doch durch einige überhastete Abschlüsse konnten die Gastgeber eine Führung mit in die Halbzeitpause nehmen.

Bis zum 23:24 aus Sicht der Gäste war alles im grünen Bereich, doch dann häuften sich die Fehler der Gäste. Nach 45 Spielminuten konnten sich die Gastgeber auf 32:27 absetzten und bauten diesen bis zum 41:30-Endstand aus.

Wesertal: Steinward, Schodder, Henne (Tor), Arnold (7) Martin, Vogel, Wolf (5), Müller-Mengringhaus (4), Bleßmann (9), Nolte (2), Heil, Schrader (3).

SVH Kassel - SHG Hofgeismar/Grebenstein 23:36 (11:16). Mit jeder Menge Respekt trat die SHG die Reise nach Kassel an, ist der SVH doch für seine taktisch flexible Abwehr bekannt, die der SHG in der Vergangenheit einige Probleme bereitete.

Der Start gehörte jedoch den Gästen, die schnell mit 2:0 führten. Abschlusspech führte in der Folge dazu, dass die SVH das Spiel zum 4:2 drehte und vorerst in Führung blieb. Nach dem Anschlusstreffer zum 8:9 übernahm die SHG mit zunehmend stabilerer Deckung nach einer Viertelstunde das Kommando. Gestützt auf den starken Adrian Haira im Tor bauten die Gäste den Vorsprung Tor um Tor zum 16:11-Halbzeitstand aus.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs versuchte es die Heimsieben mit verschiedenen Deckungsvarianten. Die SHG war jedoch auch von einer kleiner Schwächephase nicht aufzuhalten und setzte sich über 26:20 auf 30:20 zur Vorentscheidung ab.

Am Ende wurde es dann ein auch in der Höhe verdienter Auswärtserfolg für den Spitzenreiter.

SHG: Haira, Schaffland, Schildknecht, Pforr, Wagener, Gemecker, Erdmann, Göttlicher, Schulz, Rompf, Pötter, Christmann, Lielischkies, Groppe.

MJB Bezirksoberliga

HSG Wesertal - SHG Hofgeismar/Grebenstein 29:22 (14:13). Am Ende klar mit sieben Toren Vorsprung entschied Wesertal das Derby gegen die SHG zu seinen Gunsten. Doch danach sah es lange nicht aus. Die Gäste erwischten den besseren Start und lagen nach siebeen Minuten mit 5:2 in Führung. Erst dann kam Wesertal besser ins Spiel und konnte verkürzen, lief aber bis kurz vor der Pause einem Rückstand hinterher. Nach 22 Minuten gelang der Ausgleich zum 13:13, mit einer 14:13-Führung gingen die Wesertaler in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel behaupteten die Gastgeber ihren Vorsprung, in Rückstand sollten sie nicht mehr geraten. Nach 35 Minuten konnte die HSG erstmals einen Vorsprung von drei Toren herauswerfen. (rc)

