Eintracht erwischt schweres Los

Guten Mutes: Eintracht-Trainer Ralf Horstmann (Bildmitte) weiß, was seine Mannschaft leisten kann.

Baunatal. Heute wird sich zeigen, was die A-Jugend-Handballer des GSV Eintracht Baunatal wirklich zu leisten imstande sind: In Melsungen steht nämlich die erste Qualifikationsrunde zur Jugend-Bundesliga auf dem Programm. Fragen und Antworten zu diesem Qualifikationsturnier:

? Mit wem bekommen es die Großenritter zu tun?

!Mit der HSG Wallau/Massenheim treffen die Schützlinge von Trainer Ralf Horstmann auf einen Gegner, der keinesfalls zu unterschätzen ist. In der Bezirksoberliga Wiesbaden/Frankfurt feierte die HSG die Vizemeisterschaft und kassierte lediglich zwei Niederlagen. Die deutlich schwierigere Aufgabe erwartet die Horstmann-Sieben aber gegen Eintracht Wiesbaden. Im Duell mit den Hauptstädtern, die in der abgelaufenen Saison Bundesliga spielten, gehen die Großenritter als klarer Außenseiter ins Spiel.

? Wie stehen die Chancen für die Nordhessen?

!Es wird sehr schwer, den ersten Platz in dieser Gruppe zu erreichen. Aber da sich die ersten beiden Mannschaften für die nächste Runde qualifizieren, kann sich der Nachwuchs der Eintracht zurecht Hoffnungen machen. Die Tagesform könnte eine entscheidende Rolle spielen. Leicht wird es definitiv nicht, ein Weiterkommen ist aber dennoch möglich.

? Wie lief eigentlich die Saison der Eintracht?

!Hinter dem ungeschlagenen Meister JSG Twistetal/Korbach und der HSG Wesertal belegten die Großenritter Rang drei in der Bezirksoberliga. Die Bilanz: sechs Siege, fünf Niederlagen und ein Unentschieden.

? Worin liegen die Stärken des Eintracht-Teams?

!Laut Horstmann zeichnet die Mannschaft ein unbändiger Wille aus – das kann in einer Qualifikationsrunde entscheidend sein. Besonders in den Duellen, in denen keiner mit der Eintracht rechnet. Die Breite des Kaders sieht der Übungsleiter ebenfalls als Vorteil. „Wir können mal Verletzungen und Ausfälle kompensieren“, erklärt Horstmann: „Wenn wir den Handball spielen, den wir uns vorgenommen haben, haben wir gute Chancen aufs Weiterkommen.“ Fest steht: Es muss vieles passen. Klar ist für Horstmann auch: „Es darf keine größeren Leistungsschwankungen geben.“

? Ist sonst noch eine Mannschaft aus der Region dabei?

!In der zweiten Gruppe ist ein Team aus der Region vertreten: die mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen. Sie strebt ein weiteres Jahr in der Bundesliga an. Ihre Gruppengegner sind die HSG Wettenberg und die HSG Bachgau.

Von Raphael Wieloch