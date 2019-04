Deutsche A-Jugendmeisterschaft: mJSG verliert das Viertelfinal-Hinspiel nur knapp

Die mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen fährt trotz einer 33:35-Niederlage im Viertelfinale um die Deutsche A-Jugendmeisterschaft keineswegs chancenlos zum Rückspiel nach Dormagen.

Wann wird ein Handballspiel zu einem Handballfest? Eine klare Antwort darauf gibt es nicht. Aber Erfahrungswerte. Und wenn sich zwei A-Jugendteams wie die mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen und Bayer Dormagen im Viertelfinal-Hinspiel um die Deutsche Meisterschaft vor 700 begeisterten Zuschauern einen rasanten, leidenschaftlichen Kampf liefern, der in ein wahres Offensivfestival mündet, hat eine solche Partie derlei Attribut durchaus verdient.

Selbst die 33:35 (18:17)-Niederlage des heimischen Bundesliga-Nachwuchses konnte die Feierstimmung in der Melsunger Stadtsporthalle nur kurz trüben, eröffnet sie den Brede-Schützlinge doch angesichts eines fulminanten Duells auf Augenhöhe noch realistische Chancen aufs Weiterkommen im Rückspiel. Denn: „Wir haben gezeigt, dass wir es drauf haben“, machte Mikulas Cejka, sechsfacher Torschütze (bei sieben Versuchen), sich und den Seinen Mut.

Offensiv-Festival

Besonders „drauf“ hatten sie den Favoriten nach 40 Minuten, als der Linksaußen sowie Rechtsaußen Fuchs in Überzahl auf 24:21 erhöhen konnten. Bis dahin war das Angriffskonzept von Trainer Brede - mit zwei Kreisläufern bei gegnerischer 6:0-Deckung bzw. mit dem siebten Feldspieler, wenn Bayer mit einem oder zwei vorgezogenen Spielern verteidigte - aufgegangen.

„Beide Teams waren im Angriff bestens eingestellt“, erklärte Kreisläufer Pliuto. Und lieferte mit seinen sechs Treffern aus der Nahwurfzone den Beweis, dass er wie Julian Damm immer wieder erfolgreich gesucht und gefunden wurde.

Was aber ebenso für sein Pendant Alexander Kothe galt. Hauptabsender: Wirbelwind Carlos Marquis, der in der Schlussphase auch als Torschütze unwiderstehlich aufdrehte. Und neben Nebenmann Köster der Hauptverantwortliche war, dass die Gastgeber nicht wegziehen konnten. Auch nach Preglers Treffer zum 26:24 plus Überzahl (44.) nicht. „Da wollten wir wohl zuviel“, erklärte Nikita Pliuto die erste, kurze Kunstpause seiner Mannschaft, die die Westdeutschen prompt mit vier Toren in Folge bestraften (49.).

Ausgleich kurz vor Schluss

Doch Björn Brede brachte seinen Angriff in einer Auszeit wieder auf Kurs. Und Ole Pregler seine Mannen auf 29:30 heran (53.), ehe die Westdeutschen wieder am Zug waren und Julian Köster nach 56 Minuten auf 29:33 erhöhte. Die Vorentscheidung?

Mitnichten. Auf der Strafbank bekam der Rückraumrecke den erneuten Ausgleich zum 33:33 (durch vier Treffer in Folge von Piroch, Cejka, Gruber und Pregler) mit. Für den Zwei-Tore-Vorsprung seines Teams sorgten in den letzten 50 Sekunden Kothe und Marquis, auch weil zwischendurch Tomas Piroch nicht genau genug zielte. Was Melsungens Linkshänder nun im Rückspiel am nächsten Sonntag besser machen kann. Beim nächsten Handballfest?