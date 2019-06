"Eine Ausnahmesituation, die wir genießen"

Der Erfolg der Melsunger Jugendhandballer hat einige Väter (und Mütter). Einer davon: Axel Renner, seit 2013 Nachwuchskoordinator der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen, dessen Aufbauarbeit gerade Früchte trägt.

Dergestalt, dass die B-Jugend das Finale der Deutschen Meisterschaft erreichte und im Hinspiel am Samstag (16 Uhr Stadtsporthalle) auf den SC DHfK Leipzig trifft.

Axel Renner, was bedeutet dieser Erfolg für Sie persönlich und für die 2011 gegründete mJSG?

Eine Bestätigung für den Weg, den wir trotz einiger Rückschläge gegangen sind. Ein Weg mit Jungen überwiegend aus der Region. Ein Weg, der ganz unten begann und auf dem wir viele Mitstreiter gewinnen konnten. In meiner Eröffnungsveranstaltung habe ich mit 20 Leute zusammen gesessen, mittlerweile haben wir allein 100 ehrenamtliche Helfer.

Kam der Erfolg nach sechs Jahren Aufbauarbeit überraschend oder war er „programmiert“?

Schon geplant. Zunächst haben wir die nötigen Strukturen aufgebaut. Dazu gehörte die Zusammenarbeit mit den Schulen, der Einsatz von Sportmedizinern, das Erstellen von Trainingsplänen, die Entwicklung einer Trainerpyramide usw. So konnten wir Talente suchen und finden, die bereit sind, fünf bis sieben Mal pro Woche zu trainieren und die über die nötigen Fähigkeiten verfügen. Übergreifende Zielstellung war das Jugendzertifikat, das wir vor drei Jahren bekommen haben, und natürlich Erfolge, die uns antreiben.

Was zeichnet den Jahrgang 2002 aus?

Das ist schon ein besonderer Jahrgang. Spieler mit Qualität und ohne Allüren, woraus sich ein starkes Team mit starken Persönlichkeiten entwickelte, in dem jeder den gemeinsamen Erfolg über das eigene Befinden stellt.

Nun geht‘s gegen den SC DHfK Leipzig. Mit welchen Chancen?

Wenn wir unsere Abwehr hinbekommen und daraus Sicherheit für den Angriff entwickeln, haben wir gute Chancen. Wir müssen uns auf eine offensive Deckung einstellen, geduldig spielen und uns nicht zu unvorbereiteten Abschlüssen verleiten lassen.

Am Samstag im Hinspiel ist wieder mit einem vollen Haus zu rechnen. Keiner der Endrunden-Teilnehmer hat so viele Zuschauer, die solch‘ eine tolle Atmosphäre schaffen. Woher kommt dieser plötzliche Boom?

Diese Region will das. Die Fans wollen diesen erfolgreichen Handball sehen, wir sind der Funke, der diese Begeisterung entfacht hat.

Also hat die Region nur darauf gewartet, dass die mJSG durchstartet.

Offensichtlich. Natürlich haben wir auch vor der Endrunde mit einer entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit auch etwas nach geholfen.

Unabhängig davon, ob die B-Jugend deutscher Meister wird, ist die Endrunde ein großer Erfolg für die mJSG, die als einziger Club im Halbfinale mit zwei Teams vertreten war. Wie lässt sich das nachhaltig nutzen?

Der Nutzen ist schon da. Wir haben einen attraktiven Club in einem attraktiven Umfeld geschaffen, das Deutschland weit Aufmerksamkeit erregt hat. Noch wichtiger: Die Jungs haben Vorbilder für Kinder geschaffen, die von solch‘ einer Karriere träumen. Sie haben das vorgemacht, gezeigt, dass das geht. Das gab es vorher nicht.

Hat die künftige B- und A-Jugend das Zeug, wieder anzugreifen?

Wir haben gerade eine Ausnahmesituation, die wir genießen, sind aber auch schon dabei, die nächste Saison vorzubereiten. So ist der Jahrgang 2001 bereits im Athletik-Training. Die Jungs, die dann noch von der B- in die A-Jugend aufrücken, waren dort bereits wichtige Stützen, so dass wir wieder über einen spielstarken Kader verfügen. Die kommende B-Jugend setzt sich vorwiegend aus dem jüngeren Jahrgang 2004 zusammen, sollte aber trotzdem in der hessischen Spitze mitspielen können.

Nun ist ja Jugendarbeit kein Selbstzweck, sondern dient auch dazu, langfristig das Bundesliga-Team mit entwicklungsfähigen Talenten aus der Region zu füttern. Wer kommt da für Sie in Frage?

Wir stehen da in einem engen Austausch mit dem Bundesliga-Team. Mit Glen-Luis Eggert, Tomas Piroch und Jona Gruber machen drei Spieler die Vorbereitung mit, Ole Pregler spielt in den Zukunftsplanungen auch eine ganz wichtige Rolle.

Wie zu hören ist, soll er bereits jetzt langfristig an die MT gebunden werden?

Habe ich auch gehört.

Vor der Gründung der mJSG wurde Jugendarbeit nicht in Melsungen, sondern um Melsungen herum betrieben. Mittlerweile ist die MT auch dank ihres professionellen Aufwands das Zentrum der Förderung der heimischen Talente. Wie wird das in der Region von den anderen Vereinen aufgenommen?

Am Anfang haben wir die Region ziemlich ausgebeutet, stark von Talenten anderer Vereine gelebt, um solch ein Leistungszentrum aufzubauen. Mittlerweile ist unsere Arbeit gerade im unteren Bereich, als bei den Sechs- bis 14-Jährigen so gut bzw. das Leistungsniveau so hoch, dass es für Spieler anderer Vereine immer schwerer wird, den Sprung zu den MT-Talents zu schaffen. Deshalb bemühen wir uns um Kooperationen mit anderen Vereinen, um einzelne Talente gemeinsam zu entwickeln.

Wie sieht das aus?

Talente haben die Chance, sowohl bei ihrem Heimatverein wie auch bei uns zu trainieren und zu spielen, bis klar ist, ob sie stark genug für unsere B-Jugend sind.

Was springt für die Vereine der Region dabei raus?

Zum einen gut ausgebildete Talente, die bei uns den Sprung nicht geschafft haben. Zum andern spielen mittlerweile in allen nordhessischen Spitzenteams Spieler aus unserem Nachwuchsbereich.