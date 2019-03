B-Jugend der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen feiert Hessenmeisterschaft

Melsungen - Das war souverän: Ungeschlagen mit 27 von 28 Punkten sicherte sich die männliche B-Jugend der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen die Meisterschaft in der Oberliga. Damit zog die Mannschaft von Trainer Georgi Sviridenko in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft ein.

Schon im Achtelfinale, das Mitte April ausgetragen wird, wartet auf den Hessenmeister ein äußerst attraktiver Gegner. Möglich wäre zum Beispiel der THW Kiel. Der Erfolg ist das Resultat der bestens funktionierenden Zusammenarbeit zwischen der mJSG und drei Melsunger Schulen (Gesamtschule, Geschwister-Scholl-Schule und Radko-Stöckl-Schule). Die Kooperation ermöglicht es den 15- und 16-Jährigen, unter professionellen Bedingungen zu trainieren. So werden die Talente zweimal pro Woche für jeweils zwei Stunden vom Unterricht freigestellt, um auch vormittags dem Ball nachjagen zu können.

Der Trainer

Der Vater des Erfolges ist Georgi Sviridenko und trainiert neben der B-Jugend auch die zweite Mannschaft der MT Melsungen, die derzeit in der Oberliga um den Klassenerhalt kämpft. Wenn der 56-Jährige beim Training Abläufe erklärt oder korrigierend eingreift, dann unterrichtet ein Handball-Lehrer, der weiß, wovon er spricht. Der gebürtige Minsker war bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul Spielmacher der sowjetischen Nationalmannschaft, die sich die Goldmedaille sicherte. Nachdem Sviridenko ins Trainergeschäft gewechselt war, zählten der SKA Minsk, die Füchse Berlin, die HSG Düsseldorf sowie die weißrussische Nationalmannschaft zu seinen attraktivsten Adressen.

Der Überflieger

Die mJSG und die drei Melsunger Schulen betreiben den Aufwand aber auch, um selbst ausgebildete Talente an die Profimannschaft der MT heranzuführen. Der 16-jährige Ole Pregler darf schon jetzt an der Seite von Lasse Mikkelsen, Tobias Reichmann und den anderen Stars trainieren. Dass seine Idole Julius Kühn und Domagoj Pavlovic derzeit verletzt sind, hindert ihn nicht daran, den beiden Rückraum-Assen nachzueifern. Schon jetzt fordert das wurfgewaltige Talent bei so manchem Bewegungsablauf den Vergleich mit Kühns geballter Kraft heraus.

Die Entdeckungen

Die meisten jungen Hessenmeister stammen aus der Region, aber es gibt Ausnahmen. Zu denen zählen David Kuntscher und Ben Beekmann. Kuntscher fiel Sviridenko auf, als die mJSG auf die SG Wallau/Massenheim traf, für die der vielseitige Linkshänder vor seinem Wechsel nach Melsungen auf Torejagd ging. Bei Beekmann dagegen betätigten sich seine aktuellen Mitspieler Ole Pregler und Paul Kompenhans als Scouts. Der gebürtige Duisburger war den beiden Melsungern bei einem Lehrgang des Deutschen Handball-Bundes aufgefallen.

Um solchen Talenten von außerhalb nicht nur eine sportliche Heimat zu geben, hat die MT in der Dreux-Allee in Melsungen ein Haus gemietet, das derzeit von acht Jugendspielern bewohnt wird. Die haben zumindest eins gemeinsam: Sie träumen den Traum von einer Profikarriere.