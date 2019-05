David Kuntscher und Ben Beekmann haben keine Zeit für Heimweh

Melsungen - Drei Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel der B-Jugend der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen läuft in der Wohngemeinschaft von David Kuntscher und Ben Beekmann noch alles ziemlich normal.

Zurecht sind die Macher bei der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen stolz darauf, dass die meisten Akteure ihrer erfolgreichen Teams aus dieser Region stammen. Allerdings: So ganz ohne „Importe“ geht es doch nicht. Wenn sich die B-Jugend am Samstag (16 Uhr Stadtsporthalle) anschickt, in das Finale um die Deutsche Meisterschaft einzuziehen, dann sind auch zwei Spieler dabei, deren Heimatstädte mehr als 200 Kilometer von Melsungen entfernt sind. David Kuntscher kommt aus Wiesbaden, während Ben Beekmann ursprünglich ein Duisburger ist.

Für junge Handballer wie die beiden Talente hat die MT in der Nähe des Schulzentrums ein Haus gemietet, in dem derzeit acht mJSG-Aktive eine Wohngemeinschaft bilden. Zwar gibt es die „Köchinnen“ Maryna Sviridenko - die Frau des Trainers Georgi Sviridenko - und Bärbel Deutschmann sowie die „Haushälterin“ Mechthild Maienschein und den „Betreuer“ Holger Maienschein, aber trotzdem ist die WG kein Hotel. So wartet auf die Handballer nach Schule und Training auch noch ein gar nicht so kleines Pensum an Hausarbeit. „Die Wäsche waschen und die Wohnung putzen müssen wir selbst“, sagt David Kuntscher.

Als sich der 17-Jährige zu Beginn des vergangenen Jahres für oder gegen einen Umzug nach Melsungen entscheiden musste, hatte er einige schlaflose Nächte. Denn: Es gab viele Fragen, die er schließlich selbst beantworten musste. Die wichtigste: Ist es eine vage Handball-Karriere wert, schon mit 16 das Elternhaus zu verlassen? Ein paar Nächte später hatte der Sport gewonnen.

„Diese Entscheidung habe ich noch keine Sekunde bereut“, sagt der U-17-Nationalspieler. Heimweh? „Dafür habe ich gar keine Zeit“, sagt Kuntscher.

Auch Ben Beekmann gefällt es in der WG, obwohl sich der Duisburger nur ungern an seinen ersten Tag in der neuen Umgebung erinnert. „Ich kam in ein leeres Haus und hatte plötzlich ganz schlimmes Heimweh“, sagt der 16-Jährige, den auch nach einem Jahr in Melsungen an manchen Tagen noch die Sehnsucht nach seinen Eltern und dem elfjährigen Bruder überkommt. Doch dann ruft das Handballtraining und der Kummer ist wie weggeblasen.

Das Wort „Chillen“ haben Kuntscher und Beekmann längst aus ihrem Sprachgebrauch gestrichen. Nach dem strammen Programm mit Hausaufgaben, Handball und Haushalt bleibt nicht mehr viel Zeit bis zum Zapfenstreich, denn morgens um sieben rappelt nämlich der Wecker.

Macht nichts. „Handball macht so großen Spaß, dass ich den Stress gut aushalte“, sagt Ben Beekmann. Und David Kuntscher sieht das genauso.

Vorverkauf

Seit Montag läuft der Vorverkauf für das Halbfinal-Rückspiel gegen Magdeburg (MT-Geschäftsstelle, Tel. 05661/926011). Die mJSG hofft, die 800 Zuschauer aus dem Viertelfinale zu toppen.