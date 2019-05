mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen in Magdeburg vor großer Herausforderung

Im Halbfinal-Hinspiel der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft steht die mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen beim Titelverteidiger Magdeburg (Sa. 16 Uhr) vor einer kniffligen Aufgabe.

Dass sie mit Mannschaften, die so große Namen tragen wie THW Kiel, DHfK Leipzig und SC Magdeburg, im Halbfinale stehen, ist für die B-Jugend-Handballer der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen ein großer Erfolg. Doch die heimischen Talente haben Lust auf mehr. Auf dem Weg in das angestrebte Finale um die Deutsche Meisterschaft wartet am Samstag die erste schwere Prüfung, wenn die mJSG das Hinspiel in Magdeburg bestreitet (16 Uhr H.-Gieseler-Sporthalle).

„Mit dem Erreichten dürfen wir noch nicht zufrieden sein“, sagt Kreisläufer Lasse Hellemann. Und auch Jona Rietze schließt keineswegs aus, dass der ganz große Wurf gelingt. „Das werden zwei spannende Spiele auf Augenhöhe“, glaubt der Rückraumspieler. Wie sein Trainer, der den SCM höher einstuft als die bisherigen Kontrahenten Flensburg/Handewitt und Gummersbach. „Die Magdeburger sind körperlich robust und spielen sehr strukturiert“, sagt Georgie Sviridenko.

Fitosovic sieht "Luft nach oben"

Trotz des 26:23-Sieges gegen den VfL Gummersbach hatte Rechtsaußen Benjamin Fitosovic durchaus noch „Luft nach oben“ gesehen. Der Trainer wird konkreter und fordert von seinen Spielern, in wichtigen Phasen kühlen Kopf zu bewahren: „Wir dürfen nicht so hektisch agieren und sollten auch nicht immer mit hohem Risiko spielen.“

Laut Jona Rietze habe die Mannschaft im bisherigen Verlauf der Endrunde nur daheim gegen Flensburg/Handewitt „konstant gut“ gespielt. Sein Argument für das Steigerungspotenzial: „Es ist ein Vorteil für uns, dass sich David Kuntscher, Ole Pregler und Paul Kompenhans nun ausschließlich auf die B-Jugend konzentrieren können, nachdem die A-Jugend das Finale nicht erreicht hat.“

Was für Lasse Hellemann allerdings kein Argument ist, ausschließlich auf die drei Rückraumspieler zu setzen. Der Kreisläufer selbst und auch der zum Kreis hin auflösende Rietze stellten gegen Gummersbach eindrucksvoll unter Beweis, dass auch sie Spiele entscheiden können. Wenn etwa der Gegner ein besonderes Auge auf die Parade-Aufbaureihe der mJSG geworfen hat. Was im Halbfinale (siehe unten) durchaus wieder passieren könnte.