mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen ist zum Saisonstart verletzungsgeplagt

Nur ein Neuzugang

Einziger Neuzugang: Malvin Haeske aus Magdeburg, der den Rückraum der mJSG verstärken soll.

Vier plus zehn plus eins lautet die Formel für den A-Jugend-Kader der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen, mit der der letztjährige Halbfinalist der Deutschen Meisterschaft in die kommende Bundesliga-Saison geht.