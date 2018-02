MT-Talente zweifach im Einsatz

A-Jugend-Bundesliga: mJSG empfängt Essen

Melsungen. Mit dem TuSEM Essen erwartet die A-Jugend-Handballer der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen am Freitag (19.45 Uhr, Stadtsporthalle Melsungen) ein echtes Top-Team der Jugend-Bundesliga. „Essen will unbedingt den zweiten Platz erreichen und wird in Bestbesetzung auflaufen“, sagt mJSG-Trainer Björn Brede.