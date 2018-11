Wesertal verliert im Derby

Hofgeismar. Zwei Derbys, zwei unterschiedliche Erfahrungen. So sah das Wochenende für die Nachwuchshandballer der SHG Hofgeismar/Grebenstein in der Bezirksoberliga aus. Während die A-Jugend bei Wesertal klar mit 37:23 gewann, ging die C-Jugend bei Ahnatal/Calden regelrecht unter. Sie unterlag mit 43:18 (21:7). Von Beginn an waren die Gastgeber das überlegene Team. Beim 2:2 nach sechs Minuten war die SHG letztmals auf Augenhöhe, dann setzte sich Ahnatal/Calden Tor um Tor ab. Hauptschützen bei den Gastgebern waren Finn Brämig (8), Florian Nebenführ, Noa Schnucke, Le Wolff von Gudenberg (je 7) und Joel Wöllenstein (6).

Männliche A Jugend

HSG Wesertal - SHG Hofgeismar/Grebenstein 23:37 (15:19). In einem einseitigen Spiel konnten die Gäste einen souveränen und nie gefährdeten Derbysieg mit nach Hause nehmen.

Für Wesertal stand dieses Spiel unter keinem guten Stern. Mit Moritz Arnold, Maurice Martin und Jakob Vogt mussten am Morgen gleich drei Leistungsträger krankheitsbedingt absagen, sodass es gegen den Tabellenführer im Prinzip nur noch um ein achtbares Ergebnis ging.

Bis zum 3:3 konnten die Wesertaler das Spiel ausgeglichen gestalten, doch auch in der Anfangsphase konnte man schon sehen, wie schwer sich die Gastgeber ohne ihre Rückraumspieler taten, die SHG Deckung in Verlegenheit zu bringen. Die Gäste zogen von nun an Tor um Tor davon und konnten dabei munter durchwechseln. Die HSG hielt den Rückstand mit 20:25 bis zehn Minuten nach der Pause in Grenzen. Danach spielte nur noch Meisterschaftstopfavorit und baute den Vorsprung bis zum 37:23-Endstand aus, wobei sich jeder Gästefeldspieler in die Torschützenliste eintrug.

Wesertal: Steinward, Schodder, Henne (Tor), Vogel (1), Wolf (6), Müller-Mengringhaus (1), Weißgerber (9/3), Bleßmann (1), Nolte (3), Heil, Schrader (1), Homburg (1)

SHG: Lielischkies (11), Göttlicher (4/1), Schaffland (3), Schulz (3), Pforr (3), Wagener (3), Schildknecht (3), Rumpf (2), Gemmecker (2), Erdmann (1), Ludewig (1), Pötter (1), Christmann, Hajra

Weibliche A-Jugend

HSG Wesertal - HSG Hoof/Sand/Wolfhagen 38:28 (16:13). Von Beginn an wollten die Gastgeberinnen das Spiel diktieren. Doch es kam anders: Die Gäste nutzten ihre Chancen, Wesertal ließ sie liegen. So legten die Gäste immer ein Tor vor und gingen nach zwölf Minuten nicht unverdient mit 8:5 in Führung.

Erst nach einer Auszeit holte Wesertal auf und Clara Przyludzki gelang beim 12:11 die erste Führung. Ab da war sie im Angriff kaum noch zu stoppen. Nach dem Seitenwechsel bestimmte der Spitzenreiter der Bezirksoberliga weiter das Geschehen und siegte dank einer deutlichen Leistungssteigerung mit 38:28.

Wesertal: Vogel, Knierim (Tor), Przyludzki (8), Meth (10/3), Fülling (2), Bonnet (3), Eckert (3), Meroth (7), Jakob (5). (rc)

