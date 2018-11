Northeimer HC kassiert Ausgleich zwei Sekunden vor Schluss

In der Handball-Landesliga der weiblichen A-Jugend ist die HSG Plesse-Hardenberg nach einem mühevollen 34:30 über Wittingen weiter verlustpunktfrei.

Oberliga

Weiblich C: HSV Warberg/Lelm - Northeimer HC 25:26 (15:18). Gute Deckungsarbeit, Ballgewinne und konsequente Angriffe mündeten in ein 8:2 (8.) für den NHC. Unachtsamkeiten und überhastete Abschlüsse ließen Warberg aufschließen. Nach der Pause verhinderten zu viele technische Fehler eine höhere Führung. Die Heimsieben glich zum 25:25 aus, ehe Nieke Kühne den Siegtreffer erzielte. „Es ist uns nicht gelungen, den Sack zuzumachen. So wurde es unnötig knapp. Aber die Mädels haben Moral bewiesen“, sagte Trainerin Duaa Mugames.

NHC: Mönkemeyer, Tauber - Richter, Rohmeyer 2, Kühne 10/2, Wehmarker 7, Wuttke 1, Pfotzer 4, Berke 2, Binnewies, Müller.

Landesliga

Weiblich A: HSG Plesse-H. - JSG Wittingen/S. 34:30 (18:21). Die Gäste traten keineswegs wie ein Tabellenletzter auf und waren 50 Minuten das bessere Team. Mit der wurfgewaltigen Nele Lampe setzten sie sich bis auf 26:21 (39.) ab. Es bedurfte schon einer Energieleistung der HSG, um die Partie noch zu drehen. Großen Anteil hatte die stark auftrumpfende Ricarda Reinholz mit drei Treffern in Serie. - Tore HSG: Reinholz 12, Begau, Schütze je 5, Resebeck, Aue je 3, von Roden 2, Roeske, Arndt, Dowe, Heidhues.

Männlich B: Northeimer HC - SG Börde 23:23 (12:11). Zwei Sekunden vor dem Abpfiff musste der NHC den Ausgleich hinnehmen. - Tore NHC: Bialas 9, Schlappig 6, Lüdecke 5, Berke, Zieker, Hilke.

Weiblich B: SG Misburg - Northeimer HC 27:16 (14:6). Trotz der Niederlage ließ der NHC zur Vorwoche eine deutliche Steigerung erkennen. Pech mit Pfosten- und Lattentreffern verhinderte ein besseres Resultat. „Die Mädels haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Auf diesem Engagement können wir aufbauen“, sagte Trainerin Tanja Weitemeier. - Tore NHC: Sommer, Starre je 4, Klie, Franke, Meier je 2, Berke, Lorenz.

HSG Plesse-H. - TV Hannover-B. 22:31 (8:12). Das Burgenteam leistete gegen den Tabellenzweiten eine Halbzeit lang hartnäckigen Widerstand. - Tore HSG: Fuchs, Lebensieg je 5, Staats 3, Leßner, Herale, Rotter je 2, Graefe, Schirk, Grebe.

Männlich C: SV Stöckheim - HSG Rhumetal 37:29 (21:9). Eine völlig verschlafene erste Hälfte führte aus Sicht von Mathias Zänger zu einer unnötigen und vor allem viel zu hohen Niederlage. „Erst nach der Pause haben die Jungs gezeigt, was in ihnen steckt“, berichtete der HSG-Coach. - Tore HSG: Preußner 11, Tschernich 6, Heiligenstadt 5, Linnemann 3, Krüger 2, Hannemann, Stanischewski.

Männlich A: Sportfreunde Söhre - JMSG Plesse-H./Weende 30:28 (17:15). Sieben Minuten vor dem Abpfiff glich Lennart Bertram zum 28:28 aus. Damit hatte die JMSG aber ihr Pulver auch verschossen. - Tore HSG: Isselstein 10, Zimmer 6, Bertram, Schmidt je 3, Lechte, Schrader je 2, Scheidler, Mandelt. (zys)