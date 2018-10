Northeimer HC unterliegt den Jungrecken

In der Handball-Oberliga der männlichen C-Jugend musste sich Northeim im Topspiel in Burgdorf mit 22:32 geschlagen geben.

Oberliga

Männlich C: TSV Burgdorf - Northeimer HC 32:22 (18:11).Northeim entwickelte gegen den Klassenprimus großen Ehrgeiz. Verlorene Bälle wurden häufig umgehend zurückerkämpft. Der NHC wechselte in einer intensiven und hochklassigen Partie viel durch. Und die „jungen Wilden“ Brodmann, Grothey, Kulze und Polinski nutzten ihre Chance. „Die Niederlage ist etwas zu hoch ausgefallen, was auch am ungewohnten Spiel mit Kleber lag“, sagte Trainer Mark-Oliver Wode.

NHC: Dörflinger - Althans 2, Bialas 4, Brandt 3, Brodmann 1, Burandt 2, Grothey 1, Johannes, Henning, Kulze 1, Lutze 5, Mandel 2, Polinski 1, Wertheim.

Vorrunde

Weiblich C: Northeimer HC - Hannover-B. 30:28 (16:14). Eine bestens aufgelegte Nieke Kühne und etwas Glück bescherten dem NHC zwei Punkte. „In der Oberliga brauchen wir mehr Ruhe“, mahnte Trainerin Mugames. Vier schnelle Tore zum 20:14 brachten ihr Team in die Spur. - Tore: Kühne 11, Müller 9, Rohmeyer 5, Wehmarker 3, Pfotzer 2.

TKJ Sarstedt - HSG Plesse-H. 32:23 (15:9). Sarstedt siegte verdient. Die HSG verkürzte nach der Pause auf zwei Tore, wirkte aber ideenlos und war mit dem schnellen TKJ-Passspiel überfordert. - Tore HSG: Aurisch, Mocha je 6, Schrader, Ahrens je 3, Huck, Betke je 2, Wigger.

Landesliga

Männlich A: SG Börde Handball - JMSG Plesse-H./Weende 36:22 (20:12). -Tore JMSG: Iselstein, Mandelt je 5, Zimmer 4, Pieper, Bertram, Scheidler je 2, Roseke, Fassala.

Weiblich A: HSG Plesse-H. - Neustadt 26:23 (13:10). Spitzenspiel stand drauf, war aber nicht drin. Technische Fehler prägten das Geschehen. Erst nach 20 Minuten war Plesse wach. In der stärksten Phase setzte man sich auf 25:20 ab. „Im richtigen Moment waren die Mädchen da“, freute sich Trainerin Julia Herale. - Tore: von Roden 9, Arndt, Elliehausen, Dowe, Schütze je 3, Begau 2, Roeske, Reinholz, Bertram.

Männlich B: SV Stöckheim - Northeimer HC 30:25 (14:15). - Tore NHC: Bialas 8, Lüdecke 5, Berke, Heiduck je 3, Schlappig, Kanne je 2, Hilke, Zieker.

Weiblich B: Northeimer HC - HG Rosdorf-Grone 18:32 (11:17).Der NHC erwischte gegen den Spitzenreiter keinen guten Tag. Die Spielerinnen waren in der Deckung häufig einen Schritt zu langsam. „Gegen diesen Gegner muss man nicht gewinnen, aber das Ergebnis entspricht nicht dem Können der Mädels“, bilanzierte Trainerin Weitemeier. - Tore NHC: Starre 6, Meier 5, Sommer 3, Lorenz, Bode, Klie, Franke.

TSV Neustadt - HSG Plesse-Hardenberg 9:20 (3:9). - Tore HSG: Fuchs 9, Herale 4, Lenz 3, Graefe, Schirk je 2. (zys)