Start-Ziel-Sieg für den Northeimer HC

Northeim. Am ersten Spieltag der Handball-Oberliga kamen Northeims C-Jungen zu einem glatten 33:25 über Hildesheim.

Oberliga

Männlich C: Eintracht Hildesheim - Northeimer HC 33:25 (16:14). Northeim kombinierte mustergültig. Jonas Althans und Basti Bialas glänzten als Anspieler und Torschützen gleichermaßen. Einen guten Tag erwischten auch Erik Wertheim und Luca Burandt, der ein ständiger Unruheherd am gegnerischen Kreis war. Mit konsequenterer Abwehrarbeit wäre ein höherer Sieg möglich gewesen. „Auf dieser Leistung lässt sich aufbauen“, bilanzierte Trainer Mark-Oliver Wode.

NHC: Dörflinger - Hofmann 2, Brodmann, Althans 6, Johannes, Burandt 5, Bialas 12, Wode, Reinholz 1, Wertheim 4, Henning, Polinski, Mandel 3, Brandt.

Vorrunde

Weiblich C: HSG Plesse-Hardenberg - Northeimer HC 16:35 (9:18). Plesse stand in dem Derby von Beginn an auf verlorenem Posten. - Tore HSG: Aurisch 6, Huck 5, Mocha 2, Ahrens, Schrader, Wigger. Tore NHC: Kühne, Müller je 9, Binnewies, Pfotzer je 5, Wuttke 4, Wehmarker 2, Berke.

Landesliga

Weiblich A: Mellendorfer TV - HSG Plesse-Hardenberg 21:37 (9:18). Nach kurzer Anlaufzeit gab es für die Heimsieben kaum noch ein Durchkommen in Plesses Deckung. Mit dem klaren Pausenvorsprung im Rücken schlichen sich bei der HSG kleinere Unachtsamkeiten ein, ohne dass der Sieg in Gefahr geriet. Überragende Spielerin war Isabeau von Roden. Sie traf nach Lust und Laune. - Tore HSG: von Roden 18, Roeske, Begau Schütze je 4, Dowe 3, Elliehausen 2, Arndt, Reinholz.

Männlich B: Northeimer HC - SG VfL Wittingen/Stöcken 28:17 (15:11).Angesicht von elf Pfostentreffern und einem sehr starken Gästetorwart hätte der NHC-Erfolg noch wesentlich höher ausfallen können. Northeims Abwehr funktionierte blendend. Neun verschiedene Torschützen verdeutlichen die Breite des Kaders. - Tore NHC: Heiduck 6, Lüdecke, Bialas, Friedrichs, Hilke je 4, Schlappig 3, Berke, Zieker, Bosse.

Weiblich B: Northeimer HC - HSV Warberg/Lelm 26:17 (12:9).Der NHC agierte druckvoll. Der aufmerksamen 3:2:1-Deckung gelangen viele Ballgewinne. Die zweite Halbzeit brachte auch eine deutliche Steigerung im Abschluss. „Eine gute Mannschaftsleistung mit zwei sehr aufmerksamen Torhüterinnen“, lobte Trainerin Tanja Weitemeier. - Tore NHC: Starre 9, Meier 7, Sommer, Kühne je 3, Binnewies 2, Bode, Klie.

TSV Friesen Hänigsen - HSG Plesse-Hardenberg 21:18 (14:11). - Tore HSG: Staats 6, Fuchs 5, Herale 3, Graefe, Lebensieg je 2.

Männlich C: MTV Geismar - HSG Rhumetal 24:24 (13:7). Ein eigentlich schon verloren geglaubtes Spiel riss Rhumetal noch aus dem Feuer. „Die Jungs haben große Moral gezeigt und sich den Auswärtspunkt verdient“, urteilte Trainer Mathias Zänger. Das 23:23 bedeutete den ersten Ausgleich. Mit etwas mehr Cleverness wäre sogar noch ein Sieg möglich gewesen. Die Umstellung auf zwei Kreisläufer erwies sich als Initialzündung für die Aufholjagd. - Tore HSG: Preußner 12, Stanischewski, Heiligenstadt je 5, Tschernich, Krüger. (zys)