Kirchhof hält beim 28:28 in Gröbenzell dem Druck stand

Von: Ralf Ohm

Teilen

Nachdenklich, aber keineswegs unzufrieden: Anna-Maria Spielvogel und die SG 09 Kirchhof erwartet nun ein Aufstiegsendspiel gegen Frankfurt/Oder. © Tanja Eikerling

Die Diskussion war eröffnet. Darüber, wie das 28:28 (15:17) der SG 09 Kirchhof bei der HCD Gröbenzell in der Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga zu bewerten sei. Punktgewinn oder Punktverlust? Anna Maria Spielvogel wägte nach heißem Kampf besonnen ab. „Von den Voraussetzungen her ein Punktgewinn, vom Spielverlauf her ein Punktverlust, aber insgesamt ein faires Ergebnis“, erklärte die überragende Aufbauspielerin der Gäste.

Gröbenzell - Wohlwissend, dass die Konsequenz für das letzte Spiel am Samstag gegen Frankfurt/Oder auf der Hand lag: „Wir müssen gewinnen um aufzusteigen.“ Von einem „Punkt für die Moral“, der Gröbenzell vorzeitig den Aufstieg bescherte, sprach SG-Trainer Martin Schwarzwald. Denn: Diesmal hatte seine Mannschaft in den entscheidenden Situationen kühlen Kopf bewahrt, sich geschlossen gegen alle Widrigkeiten einer dramatischen und hochklassigen Partie gestemmt.

Für den glücklichen HCD-Coach Stefan Weidinger gar ein „Handballspektakel“, in dem seine Mannschaft vor der Pause soviel Gegentore wie noch nie in dieser Saison kassiert hatte. Spätestens nachdem Anamarija Boras(2) und Lotte Iker die SG 09 mit einem 3:0-Lauf mit 8:7 (16.) in Führung geworfen hatten, übernahm diese das Kommando. Stabil in der Abwehr, für die sich Ex-Erstliga-Spielerin Putzke als Hauptgefahrenherd entpuppte, und konsequent im Angriff, der die sich bietenden Räume der offensiven 6:0-Deckung des Gegners effektvoll nutzte, spielte Kirchhof lange Zeit den Stimmungskiller im Gröbenzeller Hexenkessel.

Auch nach dem Wechsel. Da hatte die Bayern zwar endlich die quirlige Spielvogel auf dem Kieker, doch dafür tauten Paulina Harder und Juie Hafner auf. Auch eine zwischenzeitliche Abwehrumstellung der Gastgeberinnen auf die noch offensivere 3:2:1-Variante konnte den Nordhessinnen nichts anhaben. Sie neutralisierten diese mit einer zusätzlichen Feldspielerin.

Beim 23:26 durch Agustina Jaen Loro (52.) bahnte sich gar ein Hauch von Vorentscheidung an, weggeweht von zwei folgenden Zeitstrafen für die Spanierin. „Die haben uns aus dem Konzept gebracht“, gestand der SG-Coach. Dergestalt, dass Gröbenzell, mittlerweile getragen vom eigenen Anhang (Weidinger: „Das Publikum hat uns unheimlich geholfen“), durch Jana Epple, Kirsten Walter und Saskia Putzke zum 26:26 (55.) ausgleichen konnten. Als Friedrich und Putzke die erneute Führung durch Deborah Spatz zum 28:27 konterten (58:39), lag sogar eine Niederlage der SG in der Luft. Die verhinderte Rechtsaußen Boras mit dem Ausgleich 22 Sekunden vor Schluss.

Der belegt, dass die Kirchhoferinnen ihre Freiburger Lektion gelernt hatten. Was durchaus hilfreich sein kann, wenn es noch mal eng wird. Was im kommenden Endspiel um den Aufstieg keineswegs ausgeschlossen ist.