Kirchhof in Gröbenzell vor hoher Hürde

Von: Ralf Ohm

Teilen

Appelliert an seine Spielerinnen, kühlen Kopf zu bewahren: SG-Trainer Martin Schwarzwald vor dem wichtigen Trip nach Bayern. © Richard Kasiewicz

Wenn die Nachbereitung eines Spiels etwas länger als gewöhnlich dauert, gilt es meistens eine Niederlage zu verdauen. Eine, die weh tat. „Das hat uns schon getroffen“, gestand Martin Schwarzwald, Trainer der SG 09 Kirchhof. Nach dem 26:30 bei der HSG Freiburg und vor dem dritten Spiel der Aufstiegsrunde zur 2. Liga beim HCD Gröbenzell (Sa. 18.15 Uhr).

Kirchhof/Gröbenzell - Trotzdem könnte der Zweite der Weststaffel bereits am Wochenende den Aufstieg feiern. Bei einem eigenen Sieg nämlich und einem Remis in der Parallelpartie zwischen Rostock und Frankfurt/Oder. Die Gastgeberinnen haben‘s dagegen ganz in der eigenen Hand. Ein Remis würde ihnen nach den zwei vorausgegangenen Sieg reichen, um ins Unterhaus einzuziehen.

„Genau das wollen wir schaffen“, versichert HCD-Trainer Weidinger. Auch mit Blick auf eine ausverkaufte Wildmooshalle (800 Zuschauer) und entsprechender Fanunterstützung. „Ein psychologischer Vorteil“, weiß der SG-Coach. Umso wichtiger, „dass wir diesmal kühlen Kopf bewahren, den wir in Freiburg haben vermissen lassen.“

Alles Nervensache also? Alles Nervensache. Denn: „Wenn wir wie gegen Rostock in einen Flow kommen, sind wir nicht aufzuhalten“ (Schwarzwald). Der ist allerdings auch nötig, um dem bayrischen Staffelsieger Paroli zu bieten. Der macht nach Schwarzwalds Videostudium wenig Fehler, „spielt seinen Stiefel konsequent runter“ (wie beim 32:28 in Rostock) und tritt darüber hinaus „höchst dynamisch“ auf. Mit der Siegermentalität und der bedingungslosen Gier, die Stefan Weidinger seinen Schützlingen seit seinem Amtsantritt 2020 antrainiert hat.

Also liegt der Schlüssel zum SG-Erfolg laut Kirchhofs Trainer in der eigenen 5:1-Deckung. Es gilt, die filigrane Spielsteuerung von Saskia Putzke (98/5 Treffer in der Staffel Süd), Gröbenzells Anführerin mit Erstliga-Erfahrung (Blomberg-Lippe, Metzingen), nachhaltig zu stören, um auch das torgefährliche Rückraumduo Jana Epple (98/43)/Kirsten Walter (65/0) nicht ins Spiel kommen zu lassen. Gefahr droht weiterhin am Kreis, wo sich die wendige Verena Obermeier und Isabel Kattner - eine 1,90m große Beachhandball-Nationalspielerin, abwechseln.

Noch wichtiger: den gefürchteten Gröbenzeller Tempogegenstoß-Express zu stoppen. „Wir wollen jeden Fehler des Gegners zum Gegenstoß nutzen, das ist unser Spiel“, kündigt der 29-jährige HCD-Coach an. Also darf Kirchhof keine Fehler machen, muss bei Bedarf pfeilschnell zurück. Und cool bleiben. In jeder Situation. Auch oder gerade im Gröbenzeller Hexenkessel.