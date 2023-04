Kirchhof lässt Rostock mit 33:23 abblitzen

Von: Ralf Ohm

Teilen

Das könnte ein Vorgeschmack auf den Aufstiegsjubel sein: Kirchhofs Handballerinnen feiern den 33:23-Kantersieg zum Auftakt der Aufstiegsrunde gegen den Rostocker Handballclub. © Richard Kasiewicz

Das war deutlich. Überraschend deutlich und souverän, ja sogar eine Demonstration der Stärke. Das war in Bezug auf die herausragende Abwehrarbeit der SG 09 Kirchhof absolut zweitligareif. Und das war angesichts eines 33:23 (15:11)-Erfolges gegen den Rostocker HC zum Start in die Aufstiegsrunde der erste Schritt des heimischen Handball-Drittligisten zurück ins Unterhaus.

Melsungen - In den letzten drei Minuten hielt die 500 begeisterten Zuschauer in der Melsunger Stadtsporthalle nichts mehr auf ihren Sitzen. Mit rhythmischen Ovationen huldigten sie ihren Heldinnen, die sich nicht lumpen ließen. Paulina Harder glänzte mit einem Rückhandtreffer und auch die eingewechselten Martina Pandza und Marie Sauerwald durften sich noch in die Torschützenliste eintragen.

Ein Schaulaufen, denn die nötige Arbeit für den erhofften Auftaktsieg war längst erledigt. Was einen Grund hatte, der sogar SG-Trainer Schwarzwald ins Staunen versetzte: „Ich habe meine Mannschaft noch nie so überzeugend in der Abwehr gesehen.“

Bis zum 8:7 durch Julie Hafne war eigentlich nicht viel passiert. Außer, dass sich beide Teams im Positionsangriff schwer taten. Dann, nach einer Auszeit der Rostocker (18.), rührten die Gastgeberinnen so richtig Beton an - und brauchten den Positionsangriff nicht mehr. „Wir haben mit dem Herzen verteidigt“, sagte Anamarija Borjas. Die Rechtsaußen, die über die erste und zweite Welle die Ballgewinne unwiderstehlich veredelte.

Mannschaftskameradin Katharina Koltschenko wurde konkreter. „Unsere Halben sind offensiver aus dem Deckungsverbund herausgekommen, so dass wir noch kompakter standen“, erklärte die Rückraumspielerin. Ihr ganz persönliches „Opfer“ war Nele Reimer, die ehemalige Bundesliga-Torschützenkönigin in den Rostocker Reihen, die von Kirchhofs Aufbauspielerin an die Kette gelegt wurde. „Ich war immer an ihr dran“, beschrieb die 21-Jährige ihr Erfolgsgeheimnis. Den direkten Kontakt beendete schließlich HC--Trainer Dominic Buttig, in dem er seinen Star entnervt auswechselte (18.). Aber auch ihre Nachfolgerinnen Martina Corkovic und Aenna Charlize Schult sahen gegen die gegnerische 5:1-Deckung kein Land.

Koltschenko schaltet Reimer aus

Was Reimer verwehrt blieb, schaffte Koltschenko auch noch: offensiv zu glänzen. Ständig suchte sie die Zweikämpfe und gegen ihren explosiven Schlagwurf war kein Kraut gewachsen. „Katharina war ein Riesenfaktor“, lobte Martin Schwarzwald seine Rückraumrechte.

Angesichts solcher Überlegenheit schmeichelte die Kirchhofer 15:11-Pausenführung den Gäste noch. Doch die SG ließ nicht locker. Gab Rostocks Offensive weiterhin unlösbare Rätsel auf, ließ Reimers Comebackversuch (nach 38 Minuten) scheitern, „zerriss sich in jedem Zweikampf“ (Schwarzwald). Und zog davon. Über 18:12 (35.) auf 20:13 (40.) und, nach Boras" siebten Tor (49.), auf 24:15 (49.) - die Entscheidung.

Nicht nur die Halle war aus dem Häuschen, dieser grandiose Kantersieg dürfte wohl auch bei der Konkurrenz einschlagen. Was laut Annamarija Boras durchaus beabsichtigt war: „Wir wollten ein Zeichen setzen.“ Das gelang. Eindrucksvoll.